Portada del libro de memorias de Karrion Kross

En octubre confirmamos que la Superestrella de WWE Karrion Kross será el próximo luchador en lanzar un libro de memorias, como hiciera Becky Lynch a principios de 2024 con ‘Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl’. En diciembre vemos cómo será la portada y conocemos una nueva descripción de esta autobiografía de Kevin Robert Kesar, nombre real del luchador ex de TNA, MLW, AAA, NJPW, GCW o DEFY.

► ‘Life is Fighting’

«Obtén una rara visión de la mente de Karrion Kross, el gigante de 6’4» y 265 libras conocido por su ferocidad en el ring pero admirado por su perseverancia reflexiva fuera de él. Este libro está lleno de sufrimiento, humor y lecciones valiosas, revelando al hombre real detrás del exterior amenazante y su imparable camino hacia la cima del entretenimiento deportivo.

El físico de Karrion Kross — una imponente figura de 6’4″ y 265 libras — y la intensidad desbordante en sus ojos son suficientes por sí solos para inspirar miedo en sus oponentes. Si le sumamos su combinación única de precisión y total crueldad, queda claro que cualquiera que se enfrente a Kross en el ring está en peligro inmediato. Maestro del catch wrestling y sambo, Kross ha combatido en todo el mundo. Posee una variedad de suplexes devastadores, incluido su temido Doomsday Saito. Y si eso no es suficiente, está más que dispuesto a dejar a sus oponentes dormidos con la Kross Jacket.

A pesar de su exterior amenazante, el ser humano detrás del personaje — cuyo verdadero nombre es Kevin Kesar — es una persona callada y sumamente reflexiva con una poderosa historia. Reconocido por sus compañeros por su excepcional amor a su profesión, Kesar sufrió numerosas adversidades en su camino para lograr su sueño. Junto a su esposa, Elizabeth — conocida en WWE como Scarlett — ha encontrado repetidamente la fortaleza para recuperarse más fuerte, tanto personal como profesionalmente. Este libro está lleno de historias fascinantes, sufrimiento, humor e incluso algunos consejos para aquellos con aspiraciones similares. Los lectores se sumergirán en la mentalidad única de Kesar mientras nos revela lo que realmente implica el viaje (y la lucha) hacia la cima del entretenimiento deportivo.»