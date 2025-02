Por WWE, AEW cambió la sede de Double or Nothing

Esta semana, tras el «spoiler» de The Arizona Republic, AEW acabó por confirmar lo que parecía un secreto a voces: Double or Nothing 2025 tendrá lugar el 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).

Y de primeras, nos chocaron las coordenadas escogidas, pues a modo de tradición, AEW siempre había celebrado este PPV en Las Vegas (Nevada, EEUU); si exceptuamos las ediciones de 2020 y 2021, cuando los Élite se vieron obligados a trasladarse al Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU).

Hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer explica el motivo de tal cambio.

Este año, por primera vez desde 1993, WrestleMania recala en Las Vegas, los días 19 y 20 de abril. Una fecha inusual, pues WWE nunca había realizado su show estrella a finales de abril, sino a principios de dicho mes o ya a finales de marzo. Desconocemos si AEW hubiera tomado la misma decisión en años previos, considerando que últimamente sus cifras de taquilla en USA no lucen boyantes.

