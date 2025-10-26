¿Por qué WWE rechazó a Cheerleader Melissa?

Cheerleader Melissa fue una de las mejores luchadoras del mundo en TNA, NWA, ROH, Triple A y la escena independiente. ¿Por qué no en la WWE? «La Futura Leyenda» habla de esto y más.

► En palabras de Cheerleader Melissa

Cheerleader Melissa: El personaje original

“Empecé manejando a un equipo llamado los Ballard Brothers. No había porristas en el hockey, pero su gimmick era de un equipo de hockey y yo era ‘Cheerleader Melissa’ para ellos. Fue un personaje que funcionó muy bien, a la gente le encantaba la idea de la porrista… pero para ser honesta, yo lo odiaba.

Odiaba a las porristas. Odiaba a esas chicas en la escuela. No había absolutamente nada del cheerleading que me gustara o quisiera hacer.”

“Cuando fui a Japón pensé: ‘Gracias a Dios, mi carrera está despegando. Puedo dejar este gimmick’. Pero cuando regresé, nadie se interesó en Melissa, la luchadora. Cheerleader Melissa se veía mucho mejor en un cartel que solo ‘Melissa’. Así que acepté la realidad y dije: ‘¿Dónde están los pompones?’. Si miras mi carrera, en realidad hay muy poco de porrista en lo que hacía en el ring. No hacía nada de eso. Solo mantuve el nombre porque sentía que tenía que hacerlo.”

Raisha Saeed: Origen y experiencia en TNA

“El personaje de Raisha Saeed en realidad empezó en WWE, no en TNA. WWE me propuso un personaje árabe para un grupo tipo Muhammad Hassan. Íbamos a ser dos hombres y yo de valet. Hice un promo y todo, pero luego cambiaron de idea: decidieron hacerlo solo para un hombre y dijeron que no contratarían más mujeres en ese momento.”

“Años después, cuando Awesome Kong llegó a TNA, el equipo creativo imaginó un personaje como ese para su manager. Kong dijo: ‘Conozco a alguien que ya hizo eso’. Les mandé el mismo promo que grabé para WWE… y así nació Raisha Saeed.”

“Las reacciones del público fueron mixtas. Algunos se ofendieron, pero la mayoría lo tomó bien. A medida que el personaje creció y pude hacer promos más divertidas, la gente empezó a disfrutarlo. Lo curioso es que ni WWE ni TNA fueron idea mía, yo solo lo desarrollé.”

Con Awesome Kong y The Kongtourage

“Los promos con Kong eran muy divertidos. Recuerdo uno donde Kong tenía una manta de piel de león que había robado del departamento de utilería. Se suponía que debía quedarse sentada mientras todo el mundo peleaba. Ella actuaba como si fuera una reina, acariciando su ‘león’. Era tan ridículo que hasta hoy me hace reír.”

“Tuvimos una química increíble en el ring. Podíamos mirarnos y saber exactamente qué hacer, sin hablar. Hay muy pocas personas en el negocio con las que se tiene esa magia, y Kong es una de ellas.”

Personajes múltiples y luchar “contra sí misma”

“A veces tenía que luchar dos veces en el mismo show con personajes diferentes. En esos días me ponía el traje de Alyssa Flash debajo del de Raisha Saeed, y entre combates corría a backstage, me quitaba una capa, me retocaba el maquillaje y salía de nuevo.”

“Una vez ‘luché contra mí misma’ —Alyssa Flash vs Raisha Saeed— en la India. Debajo de la máscara estaba Nunzio. Fue muy divertido. Nunca lo había contado antes en público.”

WWE, Victoria, Trish Stratus y el “no tryout”

“Tuve un combate con Victoria en Sunday Night Heat. Me dijeron que no era un tryout, solo querían que Victoria luciera bien porque iban a impulsarla. Así que no estaba nerviosa.”

“Trish Stratus estaba allí y me enseñó sobre las cámaras, los ángulos, cómo posicionarte para la ‘hard cam’, cosas que no te enseñan en la escuela de lucha. Me impresionó lo involucrada que estaba, fue muy amable.”

“Después, Torrie Wilson vino con su perrito y me felicitó. Fue muy dulce. Pensé: ‘Ustedes son divas, pero no actúan como divas’.”

“Nunca tuve una conexión real con WWE. Siempre sentí que estaba aplicando para un trabajo que no existía. En esa época solo contrataban modelos; me lo dejaron claro. Yo no encajaba en ese molde. Quizás habría funcionado mejor hoy.”

Japón, STARDOM e IYO SKY

“La primera vez que fui a Japón tenía 19 años. En Stardom trabajé con Io Shirai y su hermana. Eran gimnastas antes de ser luchadoras. Eran un sueño para trabajar, tan ágiles. Io era la entrenadora principal cuando volví por segunda vez.”

“Ayudé a Io y Kairi Sane a venir a Estados Unidos. Todo se dio de forma natural: coincidió con el evento de Cauliflower Alley Club y con grabaciones de Lucha Underground. Fui la conexión entre Stardom y Lucha Underground. Literalmente fui la intermediaria para que eso sucediera.”

“Rosio Gawa incluso me dio el título de Presidenta de Stardom USA. Era más como relaciones de talento, pero él me puso ese título, fue un gesto simpático.”

SHIMMER y la escena independiente

“SHIMMER fue una parte enorme de mi carrera. Dave Prazak tenía una visión única: mezclar talento estadounidense e internacional. Eso lo hacía especial. Era como Rossi Ogawa en Japón. Creo que esa combinación es lo que hizo que SHIMMER destacara tanto.”

Movimiento viral y críticas

“Hace poco un video viejo mío se hizo viral. Era un vertebreaker de 2013. La gente decía que había roto el cuello de la otra chica. Me llamaron asesina, insegura, de todo.”

“Lo gracioso es que la chica estaba perfectamente bien. Se llama Alexa Thatcher. Fue un trabajo en equipo. Ella vendió el movimiento tan bien que parecía real. Pero claro, el video lo compartió alguien con un millón de seguidores que puso: ‘Pensé que la lucha era falsa’. Quise responderle: ‘¿Quién se lo explica?’.”

cheerleader melissa pulls daizee haze back and hits the vertebreaker

☠️☠️☠️ pic.twitter.com/mGhqeyyBCD — crash and burn holly (@gifapalooza) October 22, 2021

PWI y reconocimiento

“Cuando finalmente fui número uno en la lista PWI, estaba tan feliz… y al día siguiente, en SHIMMER, me abrieron la ceja con 13 puntos de sutura. El combate más sangriento de mi vida. La ironía, ¿no?”

“Siempre me sentí agradecida por el reconocimiento. No lo daba por sentado.”

Pérdida, regreso y futuro

“La pandemia fue muy dura. Perdí a mi padre en 2021, y me costó mucho recuperarme. Me pregunto: ‘¿Puedo hacer esto a mi edad?’ Pero me encantaría volver si logro recuperar mi forma.”

“El año pasado luché dos veces, en Canadá y Las Vegas. Me sacaron del retiro por un momento. Estoy abierta a regresar.”

Entrenadora: Zoey Stark, Jai Vidal y las Drag Queens

“Zoe Stark es mi niña. No la entrené en lo técnico, sino en el aspecto de televisión. Le enseñé cómo moverse, cómo presentarse. Le preparé para TV. Luego, la pandemia cambió todo y terminó firmando con WWE en lugar de AEW, por pura coincidencia.”

“También ayudé a Jai Vidal a conseguir su contrato con Impact. Estoy muy orgullosa de él.”

“Y sí, entrené a reinas de RuPaul’s Drag Race. Fue una locura: tres combates, una hora, y la mitad ya iba por el tercer cóctel. Yo pensaba: ‘Esto va a ser salvaje’. Pero fue divertido.”

“No veo Drag Race, solo Dragula. Soy una chica gótica de corazón. Si fuera luchadora hoy, sería concursante en Dragula.”

Legado y mensaje a los fans

“Mi meta ahora es ayudar a que mis alumnos consigan contratos. Quiero poder decir: ‘Estos son mis chicos, los ayudé a llegar’. Eso me haría muy feliz.”

“Gracias a los fans. Mi carrera no habría sido igual sin su apoyo y amor constante. Les debo muchísimo.”