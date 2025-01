Por qué Worlds End 2024 fue un éxito para AEW

Tres días antes de que concluyera 2024, AEW celebró su más reciente evento de pago por visión, Worlds End, desde la Addition Financial Arena de Orlando (Florida, EEUU), cuya relevancia en pos de conocer la actualidad del producto, teniendo en cuenta que hasta el 6 de marzo no realizará su siguiente gran cita, Revolution, fue considerable.

Hubo mucha tela que cortar en el show, con las semifinales y final del Continental Classic (todas ellas luchas soberbias), una gran revancha entre Mercedes Moné y Kris Statlander por el Campeonato TBS o el «main event», donde Jon Moxley defendió el Campeonato Mundial AEW ante Orange Cassidy, Jay White y «Hangman» Page.

En general, un buen evento, pese a la escena estelar, un tanto desordenada y carente de empaque, como se hizo patente allí, con ese Fatal 4-Way que no lució a la altura del resto del cartel.

► AEW cerró 2024 a lo grande

Dos semanas después de Worlds End 2024, ya conocemos qué rendimiento tuvo la función en términos de ventas de PPV, según informa Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter.

«No tenemos cifras exactas, pero en base a los números actuales, Worlds End dejó los números más altos de ventas de PPV que ha hecho la compañía desde All In en Wembley, superando a Full Gear. Full Gear acabó superando a All Out y WrestleDream».

All In 2024 cosechó 170 mil ventas, mientras Full Gear se quedó en 110 mil, por lo que Worlds End debe moverse entre esas dos cifras. Con todo, no sabemos si habrá superado a Dynasty, Double or Nothing y Forbidden Door, citas que reportaron, respectivamente, 122 mil, 133 mil y 115 mil ventas. Sí podemos confirmar ya que Revolution, con 180 mil, fue el PPV número uno del 2024 en este sentido para AEW. Recordemos, todas las cifras son aproximadas.

