despido de John Cena

No un documento imprescindible por ciertas omisiones, 'WWE Ruthless Aggression', serie documental estrenada en WWE Network a comienzos de este año, sin embargo sí que contiene un interesante episodio centrado en el papel de John Cena por aquel entonces. He aquí unas declaraciones de "The Champ" al respecto.

«La conclusión para mí de la "Ruthless Aggression"... fracaso. Fallé en eso. Fue una oportunidad de oro y uno de los mayores errores de mi carrera en WWE. Fracasé, y aunque no supe arreglarlo, sin duda supe muy bien que fallé. «WWE solía hacer una serie de recortes a finales de noviembre y a mediados de mayo. Me dijeron que rescindirían mi contrato en Navidad porque mi personaje no funcionaba. Y no había argumentos en contra, no funcionaba. Me lo dieron en una bandeja de plata, "John Cena - Ruthless Aggression", y fracasé».

► El "laissez faire" de Vince McMahon, clave para John Cena

Según cuenta la leyenda, un rap improvisado de Cena en un autobús de gira llamó la atención de Stephanie McMahon, quien le propuso que adoptara el personaje de "Doctor of Thuganomics", hoy día aún añorado por muchos.

Sin embargo, unas declaraciones de Rico, ex-Campeón de Parejas WWE, parecen revelar que esa nueva caracterización de Cena nunca llegó a enamorar a Vince McMahon, como explicó en el podcast UnSKripted.

«Si te digo la verdad, Vince no entendía para nada el personaje de Cena, e iba a despedirlo. No lo entendía... Vince decía, "No lo entiendo, no lo entiendo". Y entonces le dejó ir a su aire un poco y mira lo que ocurrió: cara de la compañía».

Al fin y al cabo, el Cena MC tuvo fecha de caducidad, porque apenas tres años después, esa actitud tan irreverente que causó sensación entre el Universo WWE empezó a suavizarse, hasta la llegada definitiva de la Era PG. Una decisión creativa criticada por numerosos seguidores, pero que permitió a la compañía McMahon obtener unos beneficios de taquilla y mercancía a la altura de la época dorada de Hulk Hogan.