¿Por qué Vince McMahon dio orden de no mencionar el nombre de los árbitros?

En una charla reciente con Chris Jericho bajo el podcast de este, Aubrey Edwards recordó su paso por WWE como réferi durante el primer Mae Young Classic.

«Dada mi personalidad, no creo que hubiera tenido éxito allí. Tengo mucha suerte de que AEW apareciera, porque es un lugar mucho mejor para mí [...] Nos dejan sacar nuestras personalidades. Tony Khan dijo que, "nuestros árbitros tienen personalidad porque son gente con personalidad". En WWE ni siquiera dicen sus nombres en televisión. Son caras sin nombres, mientras que Jim Ross dice el nombre de todos. No entiendo por qué ellos no lo hacen [...]»