¿Por qué ver AEW y no WWE? Will Ospreay responde

Hace solo unos días, Will Ospreay causaba polémica hablando de WWE con declaraciones como «ahora mismo, WWE está candente, pero no sólo como espectador, sino como luchador, simplemente no la disfruto», «mucha gente cree que odio a Triple H, y de veras que no» o «cuando suena la campana, creo que somos mejores que ellos».

► ¿Por qué ver AEW y no WWE?

Pero así como no se pone límites cuando está en el cuadrilátero, «The Aerial Assassin» tampoco se detiene a la hora de expresar sus pensamientos, menos aún cuando le preguntan por ellos, como hizo más recientemente Josh Martinez de Z100 en Superstar Crossover. Ni corto ni perezoso, la estrella de AEW se expresó en estos términos sobre WWE:

«Porque (ver AEW por encima de WWE) los superamos en todos los aspectos de la lucha libre. Amigo, simplemente somos mejores. O sea, los respeto. Respeto a cada uno de ellos allá. Todos son veteranos. Todos saben lo que hacen. Son excelentes en su trabajo. Saben cómo poner de pie al público. Pero nosotros somos una empresa de lucha mucho mejor que ellos. Nuestros muchachos los superan cualquier día de la semana. Ellos tienen buenos luchadores, como Gunther. Tienen grandes luchadores, como Randy Orton. Tienen buenos luchadores, como Chad Gable. Los respeto a todos, pero incluso en nuestro peor día, los aplastamos a todos ustedes.»