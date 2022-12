Una de las últimas sorpresas que nos tenía reservado 2022 era la noticia, desvelada hace ya una semana, de que Vince McMahon busca tomar de nuevo posesión de su particular trono al frente de su imperio.

El ex Campeón WWE anunció su retiro el pasado julio, coincidiendo, de manera nada casual, con los últimos escándalos sexuales y de malversación que lo atañen, asumiendo entre Stephanie McMahon y Triple H sus funciones.

Pero Vince McMahon pretende ejercer otra vez de rey del castillo, más allá de que suponga el máximo accionista de la empresa. Factor que sin embargo, no sería suficiente para consumar sus intenciones, pues la junta directiva se guarda la potestad de aprobar su regreso.

Y actualmente, se diría que WWE ya no necesita a su sempiterno «Chairman», si echamos un vistazo a los números. De hecho, la noticia de su posible regreso hizo caer las acciones de la compañía. Wall Street parece haber sentenciado a Vincent Kennedy McMahon, y en un escenario de capital abierto como WWE, esto es ley.

Hoy, un interesante artículo de Justin Barrasso en Sports Illustrated nos trae la ultimísima actualización acerca del tema. Barasso revela que efectivamente, Vince McMahon cree que se equivocó al renunciar, pero seguidamente, el periodista expone los motivos que hacen de su pretendido retorno una quimera.

«Si McMahon consiguiera volver, las acciones se desplomarían, los patrocinadores se marcharían y las cadenas de televisión incluso podrían cancelar los shows. Tal vez USA Network seguiría con McMahon, pero WWE no podría sobrevivir únicamente con USA . McMahon mantendría el acuerdo con Arabia Saudita, pero 100 millones de dólares al año no sustituyen a un acuerdo de mil millones. Y las acciones de WWE van en consonancia a los acuerdos televisivos […]»

« ¿Puede McMahon reemplazar al consejo? Teóricamente, sí. Que pueda hacerlo sin numerosas demandas que se lo impidan, es otro tema . En una compañía de capital abierto, hay reglas para prevenir que un solo hombre tome todas las decisiones y sea capaz de no responder ante nadie, porque eso no es lo mejor para los intereses de los accionistas.

«Alguien del entorno de McMahon difundió la idea de que quiere retornar. Sports Illustrated ha hablado con muchas personas cercanas a la situación, y todas creen que verdaderamente McMahon cree que recibió un mal consejo para que renunciara . Pero esto no es un guion de Monday Night Raw que puede romper y reescribir sobre la marcha. La sucesión, aunque se haya dado de manera forzosa, ha sido un éxito […]

«A varios niveles, un retorno de McMahon sería desastroso. Los socios televisivos de WWE, Fox y NBCUNiversal, no quieren lidiar con las consecuencias de aceptar de vuelta a McMahon como jefe creativo o CEO. Las cadenas de televisión son extremadamente recelosas ante ese tipo de publicidad.

Mr. McMahon is LIVE now on #SmackDown pic.twitter.com/70PrPjgvi3