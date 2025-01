El reciente episodio de Friday Night SmackDown de este 3 de enero marcó un hito importante en el programa, ya que fue la primera vez que se transmite en un formato de tres horas, y tuvo como uno de los hechos más destacados el canje del maletín de Tiffany Stratton, quien se convirtió en la nueva Campeona WWE. Sin embargo, algunas cosas de las que vimos en el programa no estuvieron previstas originalmente.

► Lesiones obligaron a Triple H a realizar cambios en WWE SmackDown

Durante una aparición reciente en The Press Box, Triple H explicó que, si bien siempre hay un plan en marcha, los cambios son inevitables, y resaltó como ejemplo lo sucedido durante el episodio del 3 de enero de WWE SmackDown, ya que las lesiones y enfermedades inesperadas obligaron a reescrituras de último minuto. Además extrapoló sobre cómo este tipo de situaciones incluso podrían afectar a la programación de WrestleMania 41.

«Si los últimos 30 años de mi vida me han enseñado algo, es que nada está fijado. Solía ​​haber un dicho aquí todo el tiempo, muéstrame la piedra en la que está escrito. Todo esto, me gusta hacer mucha creatividad en pizarrones. Entonces, cuando nos reunimos para la creatividad a largo plazo, puede haber diez pizarrones en una fila en una sala larga, y todos estamos sentados en una mesa porque en cualquier momento, estás mirando, ¿tiene sentido eso? Es como armar un rompecabezas gigante. Tienes que volver a la caja para mirar la imagen en la que estás tratando de colocar las piezas”.

“Este viernes por la noche, teníamos el programa escrito, y era realmente bueno, e hizo avanzar muchas historias. Luego nos enteramos de que el talento está lesionado, y es, ‘Fui a hacerme una resonancia magnética, y es peor de lo que pensábamos, y está fuera’. Bueno, está bien. Entonces tenemos que reescribir toda la historia. Luego, literalmente, terminamos la reunión de producción y simplemente dijimos, ‘Muy bien, chicos, tengan un gran día’, y mi teléfono vibra. Miro hacia abajo, y es médico, y escucho, ‘Fulano tiene una gripe muy grave. Les estamos diciendo que no vengan al edificio y los enviamos a casa. No puede funcionar”.

“Le dices algo al talento. No importa cuánto les digas, ‘Oye, esto es lo que estamos pensando. Esto podría cambiar, pero esto es lo que estamos pensando’. Si les gusta eso, cualquier cambio ahora es catastrófico para ellos. En algún lugar de sus mentes, sienten, ‘¿Por qué siempre me están jodiendo? No lo entiendo’. No es nada. Es simplemente lo que es”.

Triple H reveló lo caótico que puede ser el mundo de la WWE, demostrando que incluso los planes más grandes están sujetos a cambios en cualquier momento, por lo que lo único seguro que uno puede decir respecto a la industria es que nada está escrito en piedra.