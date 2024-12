¿Por qué Triple H dejó WCW por WWE?

Triple H comenzó su carrera a principios de los 90s bajo el nombre de Terra Ryzing en International Wrestling Federation (IWF) antes de unirse a WCW como Jean-Paul Lévesque en 1994. Solo pasó un año en la empresa antes de cambiarla por WWE y llamarse Hunter Hearst Helmsley. Un año en el que tuvo 64 combates, uno de ellos en PPV (contra Alex Wright en Starrcade) y algunos por títulos, como enfrentando a Larry Zbyszko por el televisivo o a Stars And Stripes (donde estaba Buff Bagwell) por el mundial de parejas. Era imposible saber que iba a convertirse en uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos, pero, ¿qué tan diferente habría sido su carrera de haberse quedado?

► Las razones de un adiós

Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos descubrir es por qué se fue. En el último episodio de 83 Weeks, el entonces productor ejecutivo Eric Bischoff explica que en WCW no podían igualar la oferta de WWE:

«Realmente quería mantener a Paul por una variedad de razones, pero Paul llegó en un momento muy difícil«. El salario inicial de HHH era de $75,000 al año, equivalente a unos $158,000 hoy en día, una cifra que no se comparaba con lo que su competencia posteriormente ofreció a sus principales estrellas. «Tenía un presupuesto muy, muy limitado. Por mucho que quisiera quedarme con Paul, no podía. El presupuesto simplemente no lo permitía«.

Pero esa no fue la única razón. Bischoff habla también de la logífica, señalando al actual director de contenido de WWE como «geográficamente indeseable» y recordando que la compañía no podía cubrir los costos de viaje a menos que se mudara a Atlanta.

El veterano también reconoce lo bien que salió todo para Triple H: «WCW fue solo un trampolín para Paul, y resultó realmente, realmente bien. ¿Qué podría haber sido si se hubiera quedado en WCW? ¿O qué no podría haber sido? Pero al final, todo salió bien.»