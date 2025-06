¿Por qué TNA no firmó a CM Punk y Bryan Danielson?

TNA Wrestling tuvo la oportunidad de contratar tanto a CM Punk como a Bryan Danielson durante sus tiempos de independientes. ¿Por qué nunca lo hicieron?

► CM Punk y Bryan Danielson

En realidad, el «Best in the World» sí tuvo unos cuantos combates en la empresa en 2003. Pero no el «American Dragon». Atendamos a Jeff Jarrett en My World:

“Ninguna fue una conversación seria (con CM Punk), queríamos a Samoa Joe. Creo que, sí, ya he contado esta historia un par de veces. Tuve un desayuno con Mick Foley y él tenía una opinión muy alta de Joe. Otros también hablaban muy bien de Joe. Mucha gente lo hacía. Y cuando vi a Joe por primera vez, sin duda yo también quedé impresionado. Así que nos enfocamos en él. Ya sabes, cuando estás contratando talento… y contratamos a Joe sin tener un acuerdo televisivo. Éramos optimistas, pero por eso mismo, por el momento en que todo sucedió, tal vez ahí está la clave de todo.

“Conrad, ¿me has escuchado elogiar más a algún otro luchador que a Bryan Danielson? Lo tengo en la más alta estima. Pero ya sabes, cuando ellos están ‘disponibles’, entre comillas, para firmar contratos… Y no podíamos contratar a todos. Los Carter (los dueños de TNA) tenían que tomar decisiones, y lo entiendo. Hasta el día de hoy respeto lo estrictos que eran con el presupuesto durante nuestra etapa de crecimiento. Aunque sí hubo un poco de resentimiento cuando duplicaron el presupuesto al llegar Hogan y, milagrosamente, aparecieron más recursos, pero eso ya sería tema para otro podcast. Pero no, así que la respuesta corta, Conrad, es no, nunca consideramos a ninguno de los dos. Y mira, los dos son talentos increíbles, pero Danielson en particular, su capacidad para contar historias es, en muchos sentidos, inigualable. Y, maldita sea, Conrad, pensar en el ‘qué hubiera pasado si’… Él habría tenido éxito en cualquier promoción. De hecho, lo tuvo. Pero, hombre, es divertido imaginar ese camino alternativo.”