¿Por qué The Undertaker aún no se ha retirado? Triple H tiene la respuesta

Importante revelación conocimos ayer directamente de la mano de The Undertaker, cuando The Toronto Sun le preguntó si ya tenía en mente una fecha para colgar los guantes. Tras asegurar que nunca se iría del todo, "The Phenom" apuntó que la última parte del documental 'Undertaker: The Last Ride' aún no está concluida, lo que deja en el aire la posibilidad de que, efectivamente, aquel "Boneyard Match" de WrestleMania 36 fuese su despedida de los rings.

► La quimera de The Undertaker

Una cuestión sobre la que versó buena parte de la reciente entrevista concedida por Triple H a CBS Sports. "The Game", viejo conocido de Taker, reflexionó acerca de la dificultad que supone para cualquier leyenda el saber cuándo parar.