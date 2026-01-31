The Shield hizo su debut en Survivor Series 2012, y rápidamente se consolidaron como la facción más importante de la WWE en la época. Seth Rollins, Dean Ambrose (Jon Moxley en la actualidad) y Roman Reings, brillaron como equipo, y luego por cuenta propia, llegando al conquistar todo el oro que pudieron. Sin embargo, sus historias nunca convergieron en lo que muchos fanáticos esperaban: una triple amenaza en WrestleMania.

► Seth Rollins revela los planes fallidos para The Shield

Durante una entrevista reciente en The Sal Licata Show, Seth Rollins reflexionó sobre los planes descartados de separar a The Shield en WrestleMania 30 con una lucha de triple amenaza, y cómo se convirtió en uno de sus mayores arrepentimientos. Sin embargo, El Visionario admitió que se sintió aliviado cuando se descartó esa opción y el grupo continuó durante unos meses más, profundizando su legendaria rivalidad con Evolution, hasta que se dio la ruptura definitiva con la traición de Rollins.

“Sí, fue una idea. Un poco de análisis interno: la separación inicial de The Shield estaba prevista para WrestleMania 30. Roman Reigns iba a luchar contra Dean Ambrose, conmigo como árbitro invitado especial. Ni siquiera iba a participar en la lucha”.

“Por suerte, esa idea se descartó. Al final tuvimos un año siguiente bastante bueno… no un año completo, sino unos meses más. Tuvimos los seis hombres con Evolution, que fueron realmente buenos”.

Finalmente, la WWE sí decidió organizar la lucha de triple amenaza de The Shield unos años después, pero no fue en WrestleMania, sino en Battleground en 2016, una decisión que frustró a los tres miembros. Rollins manifestó que esa no fue su decisión.

«Si no me equivoco, terminamos haciendo la triple amenaza por casualidad en un PPV de Battleground. Y los tres, Roman, Dean y yo, nos resistimos a la idea de hacer la triple amenaza en Battleground porque creíamos que era el evento principal de WrestleMania. Nuestro jefe supremo de entonces, que ya no forma parte de esta organización, nos impuso una decisión.»

«Hasta el día de hoy, al menos para mí, es uno de los mayores arrepentimientos que tengo: no haber podido hacer esa lucha como es debido y contar la historia adecuada en el PPV más importante del año.

Así que ahí está. Esa es mi historia. Hubo muchas conversaciones al respecto: por qué sucedió, cuándo sucedió, cuándo debería haber sucedido. Y, por mi parte, lamento no haberlo hecho bien.»