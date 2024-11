Xavier Woods explica por qué The New Day son el mejor equipo de la historia de WWE mientras Kofi Kingston aclara que no pueden hacer una celebración sin Big E, la cual no tiene fecha todavía pero Adam Pearce ha revelado que harán un episodio especial de Raw para festejar los 10 años de los tres.

► ¿Los mejores de la historia?

«Voy a decir que somos el equipo más condecorado en la historia de WWE. Somos los de mayor duración sin ningún tipo de interrupciones o ramificaciones. Objetivamente, somos los mejores. Solo digo. Si (Ric) Flair es el mejor porque tiene 16 reinados como campeón, entonces creo que estamos en la cima de la lista. Creo que esa longevidad proviene de que todos en el equipo se enfocan en lo que es mejor para el equipo. Siempre ha sido el objetivo. Nunca ha sido, ‘Necesito hacer XYZ para convertirme en el Rey del Ring.’ Ese es un objetivo secundario. ¿Qué va a hacer esto por el equipo? Todo lo que hacemos es para el equipo, y eventualmente alcanzaré mi objetivo.»

► ¿Una celebración sin Big E?

«No creo que podamos tener una celebración de New Day sin Big E presente. No se sentiría bien. No sabría bien, ¿sabes? Así que espero que esté disponible. Pero como dije, hombre, está ocupado haciendo muchas cosas por ahí. No sé cómo se verá su agenda, pero espero que esté allí. Se sentiría incompleto si no estuviera involucrado en el décimo aniversario de The New Day de alguna forma. Tuvo tanto que ver con los cimientos de The New Day y con lo que la gente piensa cuando piensa en The New Day. A día de hoy, hay gente que cuando nos ve, dice: ‘¡Hey, New Day!’ Se ponen la mano en la cabeza, la mano en la cadera mientras giran las caderas, justo como él lo hacía. Así que, sí, apostaría a que será parte de ello de alguna manera».

