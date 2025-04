¿Por qué tardaron en confirmar la lucha de Bandido en AEW Dynasty?

Recién les traíamos el resumen de una conferencia de medios previa al Pay-Per-View AEW Dynasty 2025. Donde Tony Khan le respondió a los medios de comunicación especializados en lucha profesional varias preguntas.

Entre ellas la lucha en donde Chris Jericho apostará su Campeonato Mundial ROH por la máscara de Bandido.

Lo anterior tendrá lugar en AEW Dynasty.

Pero, tardaron un tiempo en confirmarla.

Alex Hunt de Inside The Ropes, publicó una entrada que tituló: «Why AEW Delayed Chris Jericho Match Announcement», donde transcribió lo que dijo Tony Khan en la citada rueda de prensa.

Y cito.

Ese mismo día, Khan confirmó en su cuenta oficial de X que la lucha se haría.

This Sunday, April 6

Philadelphia, PA#AEWDynasty ppv

ROH World Title vs Mask@IAmJericho vs @bandidowrestler

Bandido has accepted the challenge and he will risk his mask vs the title of his vicious rival, the ROH World Champion Chris Jericho at AEW Dynasty on ppv THIS SUNDAY! pic.twitter.com/61BWSOuvWf

— Tony Khan (@TonyKhan) April 4, 2025