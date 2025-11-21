¿Por qué Shane McMahon no fue mostrado en Raw?

El pasado lunes se llevó a cabo Raw, durante la última aparición y última lucha de John Cena como luchador activo en la marca roja, y luego pudimos saber que estuvo presente nada más y nada menos que el gran Shane McMahon, hijo de Vince McMahon, quien hasta hace unos años fue el dueño mayoritario y mandamás de WWE.

El Raw del 17 de noviembre se realizó desde el mítico Madison Square Garden en New York City, New York. Allí, Cena hizo equipo con Rey Mysterio y Sheamus y venció a Dominik Mysterio, Finn Bálor y JD McDonagh de The Judgment Day.

► El supuesto motivo detrás de que WWE no mostrara a Shane McMahon en Raw

Sin embargo, nos enteramos de la presencia de Shane solo gracias a que él subió una foto en su cuenta de X, antes Twitter, y varios fans también le tomaron instantánea. Esto causó sorpresa y muchos se preguntaron por qué WWE no mostró en pantalla a una figura tan grande como lo es Shane. Sean Ross Sapp de Fightful Select consultó con sus fuentes internas en WWE, y esto fue lo que dijeron:

“Les preguntamos a fuentes dentro de WWE por qué Shane McMahon no fue mostrado entre el público. La explicación fue que las personas que aparecieron en la audiencia estaban promocionando proyectos y Shane solo estaba de visita. Se nos recalcó que él fue bienvenido en el show».

Eso sí, hay que decir que es una explicación bastante mala y «curiosa», por lo menos, dado que, en el pasado, incluso reciente, WWE ha mostrado a personas como Post Malone, que no iban a promocionar absolutamente nada. Así que hay otra razón que podría tener más sentido: la relación de Shane McMahon con Triple H, en los últimos años, ha empeorado, que fue algo que reportó Jonathan Coachman hace unos meses.

