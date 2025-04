¿Por qué se ha retrasado el regreso de Becky Lynch?

Becky Lynch ha estado fuera de la televisión de la WWE desde el 27 de mayo del año pasado, y aunque ya se conoce que renovó su contrato con WWE, no ha aparecido en la programación, dedicándose de lleno a su familia y otros proyectos personales; de hecho, estaba previsto que lo hiciera durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix, pero no sucedió, y tampoco ha sido insertada en plan alguno para WrestleMania 41, y en consecuencia, los fanáticos están ansiosos por saber cuándo volverá, aunque la luchadora no parece tener apuro en regresar.

► No hay planes creativos para el regreso de Becky Lynch

En la reciente edición Fightful’s The Hump, Sean Ross Sapp habló sobre el retraso en el regreso de Becky Lynch a la WWE, y explicó que ya se habían presentado planes creativos para ella en enero, pero que finalmente no se concretaron. No estaba seguro de los detalles exactos, pero creía que no se trataba de una lucha individual estándar, sino que podría haber estado implicada en una lucha multitudinaria como una triple amenaza, una fatal four-way o una lucha por equipos. Según el periodista, Lynch es estratégica y sabe cómo generar expectación en el Universo WWE, esperando algo grande para volver.

“En enero le propusieron algo creativo. Al final no se concretó. No sé exactamente cuál era el creativo, pero sé que no era un combate individual. No sé si era un trío, un cuádruple, un equipo de parejas, o lo que fuera.

Ya firmó, lleva meses bajo contrato, al menos cuatro o cinco, que yo sepa. Pero no la han traído a la televisión para hacer nada parecido.

Aunque es muy inteligente. Sabe qué genera expectación. Pero tampoco quiere una contratación floja. No creo que quiera eso. Quiere algo inspirador”.

Recientemente, Becky Lynch habló sobre su situación para WrestleMania 41 y bromeó diciendo que ya no lucha, y tampoco hay un plan de que vuelva pronto. Además, su esposo Seth Rollins indicó que ella está con sus propias cosas, pero no hay nada en concreto en este punto.