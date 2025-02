¿Por qué se enojó Drew McIntyre en Royal Rumble?

Una de los efectos que dejó el Royal Rumble 2025 fue la frustración que sintió Drew McIntyre tras su eliminación, y no por el resultado en sí (porque sabía que eso eventualmente iba a suceder), sin por cómo se dieron las cosas. De hecho, recogíamos un informe donde se expresaba el malestar del ex Campeón Mundial, quien incluso abandonó el sitio antes de que el combate estelar concluyera.

La frustración de Drew McIntyre por su eliminación en Royal Rumble está haciendo ruido tras bambalinas, y ahora se conocieron más detalles gracias a nuestros compañeros de PWInsider Elite, quienes informaron que la ira de McIntyre se debió a un «movimiento erróneo» de LA Knight que alteró el desarrollo de su eliminación junto a Damian Priest. Si bien la no se ha confirmado directamente a Knight como el principal culpable, es el único nombre que se menciona en relación con los problemas de McIntyre.

Para ponerlo en contexto, en redes sociales ha estado circulando un video con los segundos previos a la eliminación de McIntyre y esto fue lo que sucedió: Logan Paul derriba a Jey Uso con un Suplex y empieza a hacer sus típicos ademanes hacia el público. LA Knight se para detrás de él y lo espera a que se voltee para atacarlo; sin embargo, McIntyre toma a Jey y Priest empuja a ambos, y en el proceso, tropiezan con LA Knight, quien en ese momento estaba atacando a Paul. Resultado, McIntyre eliminado, pero se notó la descoordinación y por un instante las cámaras no sabían a dónde enfocar.

Logan Paul was in the middle of the ring, with LA Knight behind him ready to attack, ALL IN FRONT OF THE CAMERA.

Even Michael Cole and Wade Barrett were focused on them.

Damian Priest and Drew McIntyre look like they’ve rushed their spot. pic.twitter.com/E0DQCp9VR8

— John Tyler (@TheJohnTyler_) February 2, 2025