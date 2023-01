Austin Theory ganó el Campeonato de los Estados Unidos en Survivor Series WarGames y ha estado en racha desde entonces, manteniendo una rivalidad contra Seth Rollins que espera concluirla esta noche cuando ambos se enfrenten en Monday Night Raw con el título en juego. El actual campeón aprovechó la promoción para hacerle una advertencia a su rival, indicando que saldrá vencedor una vez más.

► Austin Theory no está lesionado

Días antes, se había anunciado de que Austin Theory enfrentaría a Seth Rollins en el evento principal dentro una jaula de acero por el Campeonato de los Estados Unidos. durante el evento en vivo de la semana pasada en Toronto. Sin embargo, fue retirado del evento y, al final, se anunció que Rollins se enfrentaría a Bobby Lashley, quien tampoco estuvo presente y el Visionario terminó enfrentándose a Finn Bálor.

En el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que Austin Theory no está lesionado ni nada parecido, aunque agregó que no sabe por qué Theory fue retirado del evento en vivo no televisado.

«Austin Theory no estuvo el viernes en Toronto, pero me dijeron que no es una lesión ni nada por el estilo. No sé si fue un problema cruzar la frontera. Me dijeron que Theory va a luchar contra Seth Rollins y no hay problema de lesiones.»

Habrá que esperar para conocer mayores detalles de esta situación, pero ante el riesgo de lesiones, preservarlo siempre es una opción. En todo caso, parece que el combate de esta noche en RAW no corre ningún riesgo y parece que la rivalidad con Seth Rollins continuará sin mayores problemas.