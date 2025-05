Por qué Scott D’Amore ve positiva la venta de AAA a WWE

Si siguen de cerca la actualidad a través de SUPERLUCHAS, notarán que la adquisición de AAA por parte de WWE está ocupando buena parte de nuestro contenido; tanto escrito como en forma audiovisual.

Y ayer abordamos la interesante cuestión de esa apuntada pérdida de identidad que podría acusar AAA en su nueva etapa, dirigiendo la mirada, a cambio, hacia el futuro de toda la lucha mexicana, porque si WWE consigue su propósito (consumar otro monopolio), no quedará escena de la que hablar.

Y ahora recogemos la visión al respecto de Scott D’Amore, en su columna de Yahoo Sports. Y el otrora presidente de TNA prevé que AAA acabe por superar al CMLL en la rivalidad particular que estas casas mantienen.

«Triple A fue fundada en los 90, y durante las últimas tres décadas no sólo ha dado competencia al CMLL, sino que trabajando con WCW, TNA y otras ha conseguido tener una mayor audiencia fuera de México que su rival.

«Supe por primera vez de ofertas serias de WWE para adquirir Triple A en 2019, pero entonces se produjo la pandemia y muchos planes quedaron en barbecho.

«Triple H lleva tiempo diciendo que quiere que el ‘WWE Universe’ sea más que una sola promotora; quiere satélites regionales en Europa, Asia y Latinoamérica, y sabe que no hay mejor encaje para WWE que Triple A. El fundador, Antonio Peña —junto con tipos como Konnan y Perro Aguayo— convirtieron Triple A en un movimiento cultural no sólo en México, sino en lugares como New York y Los Angeles, donde tiene fans hispanos muy entusiastas […] Triple A ha agotado boletos en recintos de USA antes, ¿pero con el músculo de WWE detrás? Esperen que esto ocurra de forma constante a partir de ahora.

«No estoy de acuerdo con los pesimistas que dicen que WWE ‘blanqueará la identidad’ de Triple A. Sí, WWE tiene un historial dispar con estrellas mexicanas —Rey Mysterio es un caso aparte— pero mira qué bien les va a Penta, Rey Fénix y otros en WWE ahora mismo.

«Creo que Nick Khan y Triple H son demasiado listos para llevarse años intentando comprar algo sólo para convertirlo en algo distinto».