Casi 40 años después de su primera entrega, la fórmula del Royal Rumble no da síntomas de agotamiento. Y menos ahora, que WWE pasa por una nueva edad dorada y ha conjuntado —especialmente en lo referido a la batalla varonil—, un cartel muy atractivo para la nueva edición que veremos en poco más de 24 horas desde Indianápolis.

Hoy, como apertura del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer hace una interesante previa sobre este «PLE», que pone de manifiesto la expectación que ha generado y el lugar que ocupará en lo anales del wrestling.

«El show Royal Rumble del 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium va a ser, bajo la mayoría de parámetros, el show ajeno a WrestleMania más grande en la historia de la lucha libre de Norteamérica.

«Sin duda será el Royal Rumble más visto (aparte del primero de 1988, que fue un especial en televisión abierta en USA Network diseñado para acabar con el PPV Bunkhouse Stampede de Jim Crockett). La combinación del nivel de popularidad actual de la compañía y el hecho de que Peacock tenga más suscriptores que nunca en el momento del Rumble lo aseguran. Internacionalmente, es el primer Rumble en Netflix.

«En cuanto a boletos, es la mayor demanda de la historia. Al momento de escribir esto, se habían vendido 63.905 boletos al precio más alto de un show ajeno a WrestleMania en Norteamérica. Había como 1500 todavía en el mercado secundario con un precio mínimo de 175 dólares, entre lo más alto de la historia de la lucha libre.

«La asistencia más grande a un show ajeno a WrestleMania fue el 28 de agosto de 1986 en Toronto, en un show estelarizado por Hulk Hogan contra Paul Orndorff, que sentó a un total legítimo de 64.100 fans, un número que este show superará un día antes de celebrarse, y 61.470 boletos pagados. La taquilla será de unos 12 millones de dólares, más que ningún otro evento ajeno a WrestleMania en la historia, incluyendo All In 2023 de AEW. El récord de asistencia a un Royal Rumble es 60.525, cuando hicieron el show de 1997 en el Alamodome de San Antonio, y ya ha sido superado. Pero no debería ser mencionado en la misma categoría, porque aquel show tuvo 48.014 boletos pagados y una taquilla de 480 mil dólares, con muchos boletos vendidos a 5 y 3 dólares».