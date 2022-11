¿Por qué Roman Reigns no iba de rojo en WarGames?

The Bloodline (Roman Reigns, Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso y Solo Sikoa) vencieron a Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens, Ridge Holland y Butch en una lucha realmente emocionante en Survivor Series WarGames durante la cual Zayn puso en claro que su lealtad a los samoanos es inquebrantable así como arregló sus problemas con Jey. Veremos qué sucede el viernes en SmackDown con ellos pero parece que la situación en El Linaje está mejor que nunca. Pero continuamos con el combate del evento premium.

► Roman Reigns no iba de rojo en WarGames

Todos los miembros de la facción iban vestidos de color rojo salvo Reigns; el Campeón Indiscutible lució su habitual pantalón negro. Podríamos pensar que esto fue porque el «Jefe Tribal» quería diferenciarse de los demás pero en realidad ese no es el motivo, según lo expuesto por Sarah Ton, el esposo de Sasha Banks, en Not Sam Wrestling.

“The Bloodline, se vistieron todos de rojo. Notarás que había un miembro de Bloodline que no estaba vestido de rojo, y eso no se debe a que su atuendo no estuviera hecho, sino a que la textura de la tela no era lo que él pensaba que iba a ser.

«Se lo puso para ver cómo se sentía. Al final del día, él es el Jefe Tribal, puede hacer lo que quiere. Hubiera sido genial que todos estuvieran vestidos de rojo, pero al mismo tiempo, él hace lo suyo».

¿Os gustó el combate de Roman Reigns en Survivor Series WarGames?