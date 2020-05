Con 43 años de edad y ya casi 23 años de carrera luchística, LuFisto es una de las mujeres más técnicas y talentosas de la lucha libre profesional. Sin embargo, pese al éxito que ha tenido tanto en Estados Unidos, México, Japón y varios países de Europa y Asia, nunca pudimos ver a LuFisto en WWE. Incluso, ella intentó ser parte de Tough Enough en el 2015, pero no fue seleccionada. Hoy por fin se sabe por qué nunca ha llegado —ni llegará, desafortunadamente—, a la compañía.

► ¿Por qué razón nunca vimos a LuFisto en WWE?

LuFisto, quien tiene un look único y diferente de la norma para las mujeres, y que luchó contra hombres antes de que fuera cool en estos tiempos, concedió una reciente entrevista al podcast Stiff Right Hand en la que reveló que su exmarido le impidió llegar a WWE:

"Cuando se trata de WWE, sé que mucha gente allí mencionó mi nombre para firmarme en el pasado, pero hay una persona que no me quiere allí. Ha estado deteniendo cada intento que he tenido por llegar allí, así que no creo que eso vaya a suceder.

"Mi exesposo habló con alguien que trabaja allí, y aunque no voy a decir nombres, esa persona, en ese momento, le dijo a mi exesposo que no había nada erróneo o malo conmigo, sino que solamente estaba politizada. Estaba claro el panorama.

"Pensé: 'Está bien, mie***'. Por eso es que en los últimos años he hablado de depresión, porque fue desde ese momento en donde realmente eso vino a mí. He estado tratando de entender por qué esa persona me odia, qué fue lo que dije o lo que hice. Busco en mis recuerdos si alguna vez le hice algo. He llegado al punto de enloquecer porque no pude encontrar nada.

"Hablé con Madusa unos meses después y me dijo que tal vez alguien había hablado mie*** de mí solamente para mantener su trabajo y no ser despedida, porque me veían como una amenaza, me dijo que eso pasaba con bastante frecuencia allí".