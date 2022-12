Habíamos anunciado el pasado lunes que el reciente Monday Night Raw podría ser el último del 2022 se transmita en vivo, ya que el que se va a transmitir el próximo 26 de diciembre sería un programa del tipo recopilatorio con «lo mejor» del año. Esto fue confirmado durante la transmisión del programa, y así tuvimos ya el último episodio de la marca roja del presente año en vivo.

► Algunas Superestrellas estarán en el Madison Square Garden

Sean Ross Sapp ofreció en Fightful Select una explicación probable de que WWE celebre un episodio de lo mejor de RAW en lugar de un programa en vivo. Según el informe, se tomó la decisión de dar tiempo libre adicional al personal de producción, ya que algunas Superestrellas sí trabajarán ese día en un evento no televisado.

«No habrá un nuevo WWE Raw el 26 de diciembre con un programa Best Of, pero el talento seguirá trabajando en eventos en vivo. Fightful había estado preguntando sobre el estado de Raw del 26 de diciembre desde antes del anuncio, y habló con algunos dentro de la compañía después. Un talento indicó que no le habían dicho el motivo y dijo que se preguntaban por qué, antes de actualizar y señaló que probablemente les daría a los trabajadores de producción más tiempo libre.

Otra fuente de WWE confirmó esto, mencionando que cuando WWE realiza eventos en vivo, requiere mucha menos gente e incluso, a veces, departamentos completos no tendrán que trabajar con ellos. WWE no tendrá grabaciones de televisión del 20 al 28 de diciembre en el elenco principal, lo que le dará a ese grupo un período prolongado de descanso. Uno de los mejores talentos también siguió con Fightful, y señaló que probablemente sea un buen movimiento, incluso que conduzca al regreso de John Cena al ring el 30 de diciembre y el primer Raw del año el 2 de enero. Ese talento también dice que desearían tener un poco de más vacaciones, se les reembolsa bien para trabajar el 26 de diciembre y la semana siguiente.»

Como corolario de lo anterior, PWInsider agregó recientemente que WWE regresará al Madison Square Garden el día 26 para un espectáculo no televisado, y que tendrá como evento central una lucha por equipos entre Kevin Owens y Braun Strowman y The Usos. Así, la siguiente transmisión en vivo de Monday Night Raw será este 2 de enero con un cartel que promete con dos luchas titulares.