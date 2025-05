AEW se niega a arrastrar el mismo estigma que TNA. Y en 2025, parece haber acabado de entenderlo: hacerse casi por norma con talentos que provienen de WWE, si de verdad no son nombres estelares, resulta a menudo contraproducente al largo plazo. Así, ninguno de los fichajes hechos por AEW en el presente año guardan condición de ex-WWE.

Hasta el momento, Tony Khan no ha dado cuenta públicamente de este cambio en la política de fichajes, pero Will Ospreay sí parece hacerlo ante los micrófonos de reciente edición del podcast ‘#JJRBTS (rehashed)’, dejando un particular consejo a los últimos despedidos por WWE.

«Mi corazón está con ellos, pero simplemente pienso que buscamos a gente que aprecie esta posición, en vez de decir, ‘oh, me despidieron de WWE’ y suponer de inmediato que pueden venir aquí. Y… no, tío. Como que, debes salir y demostrar a otras personas que te quieren. Quiero que estos tipos se curtan en otra parte y ayudan a mejorar otras casas. En plan, ir a New Japan, ir a NOAH, ir a Stardom, ir a otra parte y ayudar a otras casas antes de pensar, ‘Oh, voy a venir aquí’. «Por ejemplo, uno de los tipos que han pasado por eso, ‘Speedball’ Mike Bailey, que durante un tiempo era el rey de la escena independiente. Iba a todas partes y hacía los mejores combates. Y creo que eso es lo que buscamos, en vez de tipos que acaban de salir de WWE. «No lo digo de manera irrespetuosa, pero creo que ahora mismo AEW es… donde luchan los mejores. Y todos esos tipos que despidieron, trágicamente… son muy muy buenos luchadores, pero ya no puedes ser simplemente bueno. Hay que ser élite».

► Cartel de Double or Nothing

Hoy, Will Ospreay compite en Double or Nothing 2025, PPV que AEW presenta desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU) y cuyo cartel es el siguiente.

[BUY IN]

TONIGHT!

Glendale, AZ#AEWDoN PPV@Owen_Foundation Men’s Tournament Final@WillOspreay vs Hangman Page



Will Ospreay fights Hangman Page in the Owen Hart Tournament Finals, with the winner challenging for the AEW World Title at #AEWALLINTexas, at AEW Double or Nothing TONIGHT! pic.twitter.com/NHTW3VCmsP — All Elite Wrestling (@AEW) May 25, 2025