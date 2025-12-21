Durante décadas, los fanáticos soñaban con ver un enfrentamiento entre Sting y The Undertaker. El primero, fue el ícono de WCW antes de que llegara a la WWE en el 2014, mientras que el segundo, es un miembro del Salón de la Fama WWE tras pasar tres décadas de carrera en la compañía que fuera presidida por Vince McMahon. Sin embargo, este icónico y potencialmente mediático enfrentamiento jamás se dio y muchos se preguntan qué sucedió.

► Vince McMahon fue el hombre que dio el «No»

Aunque hace algunos meses desmenuzábamos la historia tras bastidores del por qué nunca se dio el enfrentamiento entre Sting y The Undertaker en la WWE, Dave Meltzer analizó el tema en el reciente Wrestling Observer Radio, revelando el motivo por el que WWE decidió no programar un combate entre ambas leyendas, después de que Sting se uniera oficialmente a la compañía en el 2014. Según Meltzer, McMahon nunca creyó que Sting estuviera al mismo nivel que The Deadman, y esa opinión personal arruinó cualquier posibilidad de que el combate se llevara a cabo, recordando que era él el que tomaba las decisiones creativas en la empresa.

«Esa fue una decisión de Vince. Y en retrospectiva, supongo que la respuesta es no. Nunca vio la importancia que mucha gente sí vio. Podría haberlo hecho. Mucha gente habría querido que lo hiciera. No creo que viera a Sting al nivel de Undertaker. Y no lo hizo».

“Creo que si alguien más hubiera estado al mando, habría habido una buena oportunidad. ¿Pero con Vince al mando? No. Vince no conocía a Sting. Su idea, su pensamiento sobre el asunto Sting-Undertaker era: es algo, sí, es una lucha de ensueño para algunos, pero no para nuestro público. Y se equivocó. Pero esa era su mentalidad”.