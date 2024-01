¿Por qué no luchó Ilja Dragunov en NXT New Year’s Evil?

En la edición de NXT New Year’s Evil de este año, estaba previsto que el Campeón NXT, Ilja Dragunov, defendiera su título contra el ganador de Iron Survivor, Trick Williams. Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo debido a la lesión de Dragunov, que aún se estaba recuperando del ataque de Ridge Holland en el episodio del 13 de diciembre. En su lugar, Grayson Waller se enfrentó a Williams, y el primero perdió gracias a la intervención de Kevin Owens.

► Ilja Dragunov continúa lesionado

Muchos se preguntaron por qué no se llevó a cabo el tan promocionado encuentro por el Campeonato NXT, y Haus of Wrestling informó recientemente que Ilja Dragunov ha estado golpeado durante las últimas semanas y su recuperación ha tardado un poco más de lo previsto, por lo que decidieron preservarlo para que pueda competir al 100% en su nueva defensa titular.

«Después de hablar con una fuente titular de la WWE, Haus of Wrestling se enteró de que más allá de su cuello, Dragunov está golpeado durante el año pasado y está tardando más de lo esperado en sanar su cuerpo. La decisión para eliminarlo del evento principal de New Year’s Evil se realizó en algún momento del fin de semana pasado. Como se nos describió, el plazo para el regreso de Dragunov a la acción en el ring es incierto.»

El cambio en el evento estelar de este martes no fue el único que afectó el cartel de New Year’s Evil, ya que debido a problemas con el visado, Dragon Lee no pudo participar en su combate programado, y fue reemplazado en su lugar por Carlito, quien tuvo un gran recibimiento por parte del público.