¿Por qué no ha luchado Solo Sikoa últimamente?

En los últimos meses, Solo Sikoa se ha convertido rápidamente en una de las figuras más importantes en la WWE, teniendo a su haber una victoria contra John Cena en Crown Jewel el año pasado, y actualmente, actúa como el actual Jefe Tribal de The Bloodline, tras la ausencia de Roman Reigns luego de perder su combate en WrestleMania 40, y ahora se encuentra en una rivalidad con este último.

► Solo Sikoa no ha luchado por precaución

Hace pocos días, se confirmó que The Original Bloodline (Reigns, Jey y Jimmy Uso) se reunirán para enfrentarse a The New Bloodline (Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga o Tonga Loa) en una lucha por equipos de seis hombres en Crown Jewel este sábado, en Arabia Saudita. Aunque estos dos equipos han mantenido su rivalidad desde agosto, el combate del sábado pondrá en marcha oficialmente la inevitable guerra civil que muchos han estado ansiosos por presenciar, y que podría desembocar en un combate de WarGames para Survivor Series, que tendrá lugar el 30 de noviembre en Vancouver.

Hasta el momento, aún no se ha hecho oficial si Sikoa será uno de los tres contendientes destacados en el combate de Crown Jewel. No obstante, existen interrogantes en torno al motivo por el que Solo Sikoa no ha luchado desde el pasado 18 de octubre en un combate no televisado. Al respecto, el reciente Wrestling Observer Newsletter ha confirmado que no se han reportado lesiones en Sikoa, y que esta para temporal es solo una medida de precaución para mantenerlo lo más saludable posible para el próximo capítulo de esta saga.

Solo Sikoa y el resto de The Bloodline buscará desquitarse de The Original Bloodline, luego de que Jimmy y Jey Uso les costaran el pasado viernes el Campeonato de Pareas SmackDown, cuando los recién surgidos Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) derrotaron a Tama Tonga y Tonga Loa.