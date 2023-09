¿Por qué no apareció Luke Gallows en el reciente SmackDown?

Luke Gallows y Karl Anderson regresaron a la WWE como parte de la ola de contrataciones de Triple H, y desde entonces han estado asociados a AJ Styles en el reformado The OC, que ahora también incluye a Mia Yim. Recientemente, Gallows no ha aparecido recientemente en televisión luego de que Styles fuera atacado por Solo Sikoa y Jey Uso y llevado en camillas.

► Luke Gallows tiene problemas en una de sus rodillas.

Mientras los miembros de The OC ha estado en televisión, Luke Gallows ha estado ausente últimamente, y hay una buena razón para ello. Sean Ross Sapp proporcionó una actualización sobre el estado de Luke Gallows en Fightful Select, indicando de que tiene una rodilla lastimada, y que requería ser examinada.

«En el episodio del 22 de septiembre de Smackdown, Gallows no apareció en la pantalla, mientras que Karl Anderson expresó su sincera preocupación por el bienestar de AJ Styles y Mia Yim (cobarde, honestamente) tras el ataque de The Bloodline. La semana anterior, Michael Cole mencionó que Gallows estaba lesionado.

Gallows no ha luchado en más de un mes, la última vez que formó equipo con The OC en un evento en vivo en Canadá. A Fightful le dijeron que a Gallows le tendrían que examinar la rodilla y que se perdería unas seis semanas. Sin embargo, no sabemos cuándo se examinó la rodilla y aún no tenemos detalles sobre si será un cronograma de seis semanas a partir de entonces o de ahora. Trabajaremos para encontrar información adicional al respecto.»

Habrá que ver cómo le va a Luke Gallows en su recuperación, pero esperemos que este se dé pronto. Mientras tanto, el grupo tendrá que preocuparse de The Bloosline sin uno de sus miembros, y siempre y cuando Styles se recupere también del ataque del que fue objeto el pasado viernes en SmackDown.