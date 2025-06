¿Por qué muchos talentos de ROH no compiten en las «indies»?

Desde sus inicios, AEW y ROH siempre han evitado parecerse a WWE a la hora de imponer cualquier cláusula de exclusividad sobre sus competidores bajo contrato, ofreciéndoles mayor libertad para compaginar apariciones bajo los focos de la escena independiente. Sin embargo, la realidad luce un tanto distinta, especialmente en el caso de ROH.

Cuando este producto acusa un «bookeo» errático y su formato (apenas una hora de contenido semanal vía HonorClub) propiciaría que las caras habituales intentaran no perder la forma gracias a la escena alternativa, esto sólo se da con contados nombres.

Red Velvet, por ejemplo, actual Campeona Mundial de Televisión ROH, quien ni siquiera goza de una presencia continuada sobre la casa del honor (ocho combates durante 2025), no ha tenido ninguna aparición en alguna promotora ajena al producto. Mientras, Athena sólo se ha dejado ver fuera del ámbito de ROH y sus aliados en una ocasión (el pasado mayo en el evento We All Go A Little Mad de la promotora Metroplex Wrestling).

► La contraparte del «mainstream»

Tal asunto fue tocado durante reciente edición del podcast ‘Monte & The Pharaoh’ por Rachael Ellering, gladiadora que sabe bien de lo que habla: tres combates en 2025, y todos ellos en ROH. Ellering dijo comprender a los fans críticos con una postura, a su juicio, lógica desde el punto de vista de los talentos.

«Siento que en el último año o los dos últimos años he perdido un poco el ritmo por luchar con tan poca frecuencia. Y estar bajo contrato es un poco trampa, porque técnicamente podemos tener implicaciones en la escena independiente. Tienen que aprobártelas. No pueden coincidir con shows o desplazamientos que tengas como talento bajo contrato. Y luego está también el riesgo de si luchas y te lesionas en el show independiente, te pones en un aprieto, ¿no? […] Sé que es un obstáculo importante para muchos talentos de AEW y ROH… Como digo, volviendo a los comentarios de los fans, la gente dice, ‘Bueno, si están disgustados porque no los programan para estar en televisión, que luchen en shows independientes’ […] Pero no es tan fácil […] Puedes estar trabajando con alguien que apenas lleva un mes entrenando y que sólo sabe hacer un derribo […] No estás siempre ahí con alguien que pueda estar entrenando o pueda ser considerado entrenador, y por ello tienes que escoger muy bien e intentar entrenar cuando puedas, intentar mejorar en las cosas que puedes controlar».