¿Por qué MMA Horsewomen vs. WWE Horsewomen nunca sucedió?

La rivalidad entre las WWE Horsewomen (Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley y Becky Lynch) y las MMA Horsewomen (Ronda Rousey, Jessamyn Duke, Shayna Baszler y Marina Shafir) dio mucho que hablar pero los dos grupos nunca se enfrentaron en un combate.

► ¿Por qué nunca sucedió?

Con solo cuatro de las ocho en la WWE, parece imposible que vaya a ocurrir. Pero volvemos a tratar la cuestión para conocer la versión de Shafir de por qué jamás se vieron las caras en el cuadrilátero según sus declaraciones en Talk is Jericho:

«Realmente queríamos hacer la rivalidad de las Four Horsewomen de MMA contra las Four Horsewomen de la lucha libre. Me gustaría mucho saber cuál es su perspectiva sobre esto. Yo sé cuál era la mía. Yo solo llegué a hacer mi trabajo y pensaba que ese era el objetivo. Shayna, Jessamyn y yo éramos una unidad en NXT por un tiempo, pero no estábamos logrando la meta, Jessamyn y yo no estábamos logrando la meta como equipo, y lo sabía. Siento que necesitábamos una dirección específica o tal vez simplemente no entendíamos el trabajo. Simplemente se desinfló y Shayna fue la principal, porque realmente debería haber sido la principal. Ella había estado haciendo el circuito independiente y Josh [Barnett] la había estado mentorando y preparándola para todas estas situaciones. Simplemente no sucedió como siento que Hunter hubiera querido que sucediera. Las cosas que aún no han sucedido siguen siendo una posibilidad. En retrospectiva, reflexionando sobre eso, si todas nos hubiéramos salido de nuestros propios egos.

«Solo tuvimos que averiguar cómo ser un equipo. Estábamos haciendo muchas cosas en trío en NXT. Shayna, Jessamyn y yo estábamos haciendo giras contra Candice [LeRae], IYO [SKY] y Kairi [Sane]. No sé qué más teníamos que hacer para realmente hacer que las cosas arrancaran. Siento que todas estábamos todavía muy inseguras y verdes, y no queríamos dejar ir lo que sabíamos para aprender cosas nuevas. Puede que esté equivocada. Podría estar equivocada. [Ronda] era el oro en el huevo, y con razón. Simplemente no funcionó. Realmente me gustaría saber la perspectiva de Becky, Charlotte, Bayley y Sasha sobre esto. Tal vez eso me ayude a entenderlo. Sé que realmente lo queríamos.»