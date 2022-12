¿Por qué MJF no quiere un cuarto Diamond Ring?

MJF debería tener un cuarto Diamond Ring después de su victoria ante Ricky Starks en Dynamite: Winter is Coming pero ni lo tiene ni lo va a tener. En una reciente entrevista con Jeremy Lambert y Stephen Jensen en The Spotlight, el diseñador del tercer anillo, Diamond Sheik, explica que al Campeón Mundial AEW le parece perfecto el actual.

► MJF no quiere un cuarto Diamond Ring

“Llamé a uno de mis buenos amigos, Maxwell Jacob Friedman. Le dije: ‘¿Deberíamos seguir adelante y diseñar una cuarta versión del anillo de diamantes?’. Me dice: ‘Como soy Campeón de AEW, no planeo perder eso ni el anillo en absoluto. ¿Sabes qué, amigo mío? No te preocupes por eso. Cuando lo gane de nuevo, por quinta vez’. Estaba muy seguro de que iba a ganarlo esta vez. Dijo: ‘Cuando lo gane nuevamente por quinta vez, haremos un anillo de aniversario de cinco años y lo mejoraremos. Puedes esperar eso’.

«En lo que respecta a este, Max está súper feliz con el anillo que hice porque, obviamente, si haces algo perfecto y no está roto, no lo arreglas. Dijo que era tal mejora con respecto al anterior y le encanta tanto que ni siquiera quiere pensar en otro anillo en este momento y quiere quedárselo. Si Ricky hubiera ganado el anillo, no sé si habría habido un pedido para cambiarlo o no, pero como Max se lo quedó, decidió que se iba a quedar con ese. Dijo que es de muy buen tamaño para hacer lo que tiene que hacer semanalmente, así que está contento con él«.

¿Os gusta el inicio del reinado de MJF como Campeón Mundial AEW?