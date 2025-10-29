¿Por qué Mercedes Moné es tan buena y exitosa?

¿13? ¿14? ¿Cuántos títulos ostenta Mercedes Moné en estos momentos? AEW, CMLL, RevPro… Grandes luchas, un sinfín de dinero y fama… Y todo esto, ¿por qué?

► El porqué de Mercedes Moné

La respuesta a la pregunta depende de a quién se le plantee y de primeras SuperLuchas se la lanzamos a nuestros lectores: ¿qué opinan de la «CEO» actualmente?

Dicho esto, vamos a conocer también lo que piensan dos luchadoras Élite que hablaron recientemente acerca de Moné en :

Willow Nightingale

“No creo que haya nadie tan estudioso como ella.”

“Uno de los elementos clave de All Elite Wrestling es la pasión, y eso es algo que ella simplemente tiene a raudales. ¿Sabes? ¿Quiero ser Campeona TBS, la persona de los 12 títulos? Sí. ¿Quién no, verdad? Todas hacemos esto porque queremos ser eso, pero no puedo enojarme por no serlo, porque ella está haciendo todo lo necesario para ser esa persona. Ella dice lo que va a hacer y lo cumple.”

Harley Cameron

“Nunca he conocido a nadie que, estando tan avanzada en su carrera de lucha libre, trate cada día como si fuera el primero. Respeto mucho su forma de afrontarlo… Siempre está creciendo, aprendiendo, evolucionando.”

“La veo en sesiones de entrenamiento al azar, en las que alguien de su nivel —probablemente la mayoría de la gente— no estaría. Ella siempre está trabajando. Y creo que eso es lo que la distingue y por qué su éxito ha sido legendario. Especialmente en esta etapa, porque es alguien que tiene esa mentalidad de seguir trabajando siempre.”

Y para obtener un tercer punto de vista un servidor va a aportar el suyo. Una perspectiva externa pues no sabe realmente cómo trabaja la campeona de puertas para adentro. Mercedes Moné es tan buena y exitosa porque tiene un talento tremendo para la lucha libre y el entretenimiento. Tiene carisma y es una luchadora fantástica que puede enfrentarse a cualquier tipo de oponente así como desempeñarse en cualquier tipo de estilo, ya sea la lucha mexicana en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la estadounidense en All Elite Wrestling, la británcia en Revolution Pro Wrestling o la japonesa en Stardom. También es inteligente para el negocio, tiene una gran confianza en sí misma y además es muy valiente. Podría haberse quedado tranquila como Sasha Banks pero decidió apostar por sí misma y se convirtió en alguien todavía más grande como Mercedes Moné en el resto del mundo. Sabe exactamente quién es, lo que vale y cómo proyectarlo.