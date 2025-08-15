¿Por qué Matt Lyda dejó el pódcast del Undertaker?

Durante años, Matt Lyda fue el coanfitrión de Six Feet Under with Mark Calaway, el pódcast del miembro del Salón de la Fama de WWE The Undertaker. Este rol lo ocupa ahora Michelle McCool, también Hall of Famer y esposa del Enterrador. Así como el fichaje de McCool, la salida de Lyda se hizo notar.

► WWE se hizo cargo

Pero hasta ahora no había nada que decir al respecto porque ninguno de los involucrados en esta conversación había explicado el motivo. Finalmente, en un video reciente en el canal de YouTube de Maven, una figura también muy popular en la lucha libre de internet, Lyda revela qué pasó:

“Six Feet Under, dicho de forma simple, fue tomado por WWE. Pero si quisieran que hiciera su versión del programa, yo estaría dispuesto. ¿Quién diría que no a eso? Mark y yo seguimos siendo amigos, nada cambiará eso, ni siquiera el dinero.”

Que WWE se hiciera cargo de Six Feet Under with Mark Calaway fue la razón de que Matt Lyda se fuera (o quizá lo echaron, no lo aclara) pero está dispuesto a regresar si la compañía así lo considera. Veremos si próximamente tenemos alguna novedad al respecto. ¿Qué opinas de este pódcast?