¿Por qué Mariah May está en NXT? Matt Hardy lo sabe

Entre los fanáticos de WWE, no faltan quienes se preguntan por qué Mariah May no fue enviada directamente a Monday Night Raw o Friday Night SmackDown en vez de a NXT atendiendo a que debido a su trabajo en AEW es una de las grandes estrellas femeniles de la lucha libre profesional actual.

► ¿Por qué Mariah May está en NXT?

Otros tantos entienden el movimiento de su nueva compañía. Y entre ellos se encuentra el veterano luchador Matt Hardy:

“Creo que es increíblemente talentosa. Creo que tiene algo muy bueno en camino con su personaje actual y su personalidad. Tiene una gran imagen. Siento que al ir a NXT y ahora empezar a probar las aguas de WWE, comenzando oficialmente con WWE — ese era su sueño. Eso era lo que ella quería hacer desde que decidió meterse en la lucha libre profesional. Así que que Dios la bendiga, y bien por ella por lograr su sueño. Se fue a Japón, trabajó duro, se hizo un nombre. Creo que incluso hizo pruebas para WWE antes de eso, tal vez. Pero trabajó duro en Japón, se ganó su lugar. Llegó a AEW, hizo televisión increíble, convincente, súper entretenida. Es una victoria. Creo que le irá genial en NXT. Creo que eventualmente subirá al roster principal, le irá muy bien ahí, y durante muchos años será una pieza clave en la división femenina de WWE. No me molesta, porque sé que hay fans de WWE que no ven AEW, por más loco que eso suene. Así que ponerla primero en NXT para introducirla… integrarla, permitirle experimentar, tener pruebas y errores trabajando el estilo de WWE, entendiendo cómo funciona la televisión en WWE… Dejarla hacer eso en NXT, para que cuando llegue al roster principal, ya esté completamente pulida.”