Si recuerdan los tiempos dorados de NXT, cuando Triple H apuntaba maneras como futuro sucesor de Vince McMahon, su piedra de toque eran aquellos eventos TakeOver, donde estableció una fórmula muy efectiva de cinco o seis combates en apenas tres horas; cual adaptación del formato empleado por WCW en sus grandes citas, pero potenciando la calidad y duración de cada lucha en detrimento de la cantidad.

Y se diría que de algún modo, Triple H ha querido trasladar tal concepción a los eventos premium del elenco principal. Desde que asumiera el mando creativo de WWE, y con excepción de WrestleMania, no encontrarán ningún «PLE» en el calendario cuyo cartel principal contenga más de media docena de encuentros y alcance las tres horas y media. Eso sí, mejor no entremos en comparaciones con aquellas funciones de NXT, pues resultarían odiosas.

Muchos seguidores señalan un exceso de contenido promocional y pausas entre lucha y lucha, pero esta fórmula le sirve a WWE para diferenciar su producto. Mientras la competencia busca abrumar con minutos y minutos de acción, el otrora Imperio McMahon representa la vía ligera, de la que es difícil que sus seguidores se cansen, obviando que actualmente el producto pase por horas bajas.

► Bruce Prichard y los recuerdos

Y para quienes se pregunten si WWE continuará con la dinámica de eventos premium compactos, Bruce Prichard lo deja bastante claro en reciente edición de su podcast, ‘Something To Wrestle With Bruce Prichard’.

«Diez combates en una cartelera se hacen difíciles de ver. Cuando miras la presentación y metes tantas cosas en una cartelera de diez combates, al final de la noche, ¿qué recuerdas? Probablemente recuerdes el estelar, pero puede que haya habido un ‘angle’ en el tercer combate y un combate espectacular, pero lo has olvidado porque has visto muchísimas otras cosas. Buenas, malas o indiferentes. Creo que menos es más. «El talento no se paga con las compras de pago por visión. No hay asignación de tiempo. Realmente no quieren más de tres [horas]. Estamos en una época distinta y la gente consume de manera distinta. ‘Necesito mi momento WrestleMania’. Tienes un momento el mes que viene en el estelar. ‘Quiero estar en WrestleMania’. ¿Dónde? Se va a perder aquí y lo estamos haciendo aquí. «Hay mucho más espacio y más vías. Además, haces televisión todas las semanas. Con los derechos de emisión, la televisión es tan valiosa como los eventos premium. Estar en televisión para un gran número de personas, en lugar de para los eventos premium, eso ha cambiado. Cada vez que sales en pantalla es valioso».