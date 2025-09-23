¿Por qué las estrellas de AAA se benefician de WWE?

La nueva relación de la WWE con Lucha Libre AAA Worldwide está a pleno rendimiento, como demostró el reciente evento premium Worlds Collide: Las Vegas. Un show al que volvemos para hacernos eco de las recientes declaraciones de John «Bradshaw» Layfield, quien, como miembro del Salón de la Fama de la compañía estadounidense, lleva tiempo ligado a la mexicana.

► En palabras de JBL

Sobre la adquisición de AAA por WWE y la situación en México

“Quiero decir algo a quienes critican esto de que WWE haya comprado AAA. Yo estuve en la lucha libre territorial, y a esos que hablan de lo que era antes, les digo: váyanse al diablo. Ahora estamos en el entretenimiento deportivo. La diferencia es abismal: hoy tienes médicos que te atienden, más dinero, vuelos privados, autobuses propios… antes no hacíamos dinero en la lucha territorial. Muchos dicen que Vince cambió la lucha. Sí, y gracias a Dios lo hizo. Hoy los luchadores viven mucho mejor.”

Recuerdos de México y AAA

“Yo estuve en México en los 90s. Me tocaba viajar en los autobuses de transporte público, sin aire acondicionado, con las ventanas abiertas, yendo a lugares como Matamoros o Nuevo Laredo y de regreso a Monterrey. Eso era muy duro. La última vez que fui, ya bajo la gestión de Dorian y Konnan, me trataron de maravilla, siempre me cuidaron. Konnan es un tipo muy inteligente. Pero las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Hoy hay muchas más oportunidades para los luchadores mexicanos.”

Sobre la diferencia con la vieja escuela

“Muchos dicen que no se mantiene la tradición. Pues bien: los de la tradición estaban quebrados. Y no hablo solo de México, sino también de mi época en Estados Unidos. Había luchadores enormes en territorios que nunca ganaron grandes fortunas, aunque lo merecían. Si hubieran tenido estas oportunidades, habrían hecho muchísimo dinero. Ahora, con WWE involucrada en AAA, los luchadores de allá tienen la chance de ganar lo que siempre debieron ganar. Para mí, es una de las mejores cosas que le ha pasado a la lucha libre.”

Sobre Worlds Collide: Las Vegas

“En el show pensé que Mascarita Sagrada estuvo fenomenal. Tiene 60 años y sigue siendo increíble. Siempre me alegra verlo; no hablamos mucho porque no compartimos idioma, pero es un tipo encantador, con una sonrisa contagiosa. También me encantó lo que hicieron New Day con Psycho Clown y Pagano. Hubo muchos momentos destacados en el evento, en general fue un gran show de arriba abajo.”

Sobre los luchadores pequeños y por qué Vince McMahon no los impulsó

“Históricamente, la lucha con minis y con mujeres siempre fue tratada más como una atracción que como algo central. Vince tuvo algunas ideas, pero nunca apostó del todo, quizá por la cultura o porque así era la costumbre en esos años. En México, en cambio, AAA fue pionera en darles un lugar serio a los minis y no solo de comedia. Creo que era más un tema de los tiempos. Había mujeres muy talentosas en WWE como Stacy o Torrie, que podían haber sido grandes luchadoras, pero no era su rol en esa era. Así que muchas cosas que pudieron hacerse simplemente no se hicieron.”