Por qué Karrion Kross quiere que Jon Moxley vuelva a WWE

Puede decirse que sin Jon Moxley, probablemente Karrion Kross no habría firmado con WWE. O al menos, no tan pronto, cuando allá por 2019, luego de un combate entre ellos disputado en Future Stars of Wrestling, Moxley quedó tan encantado del desempeño de Kross que lo puso en contacto con Triple H.

Desde entonces, Kross no ha escondido su deseo de volver a trabajar junto a Moxley, y cuatro años atrás, hizo una predicción al ser preguntado en el podcast ‘My Mom’s Basement’ por rivales soñados.

«Tengo que nombrar por encima de todos a Finn Bálor, sin duda. Tommaso Ciampa también, por descontado. Y a ver si no me meto en problemas, pero Jon Moxley, Dean Ambrose, tengo que nombrarlo. Espero que algún día vuelva. Creo que volverá. Y no digo que yo lo sepa, porque tú sabes, la gente se vuelve loca con esas cosas, pero espero que un día vuelva. Si lo hace, tendrá que vérselas conmigo, y lo sabe. Tenemos algunos asuntos pendientes».