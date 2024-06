Nadie hubiera predicho que en estos momentos que Jordynne Grace sería uno de los nombres propios en lo relativo a la actualidad de la WWE. Pero así es, la Campeona Mundial de las Knockouts de TNA apareció en NXT el 29 de mayo para confirmarse como rival de Roxanne Pérez y retadora al Campeonato Femenil de la marca amarilla en Battleground 2024.

► Jordynne Grace, NXT y Moose

Podría haber personas que no lo adivinaran sino que lo supieran porque la luchadora se lo contara; probablemente sí se lo dijo a alguien cercano. No obstante, no a Moose. Y el Campeón Mundial de Peso Pesado se puso en contacto con su compañera de elenco para preguntarle por qué. La razón es la que cualquiera podría preveer.

«Moose me llamó y dijo, ‘¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas haciendo esto?’ Y yo le dije, ‘Moose, tienes la boca más grande de todos los que conozco’«, Grace bromea mientras habla con Fightful en una nueva entrevista. «Eso se habría difundido cinco minutos después de que te lo dijera.’ Él dijo, ‘Deberías decirle a Shawn Michaels que quiero ir.’ Sí, claro, haré eso, Moose».

Puede que Moose protagonice próximamemente un crossover NXT-TNA. Sería un combate de bestias si enfrentara a Oba Femi, el Campeón de Norteamérica. O, mirando a su homólogo, a Trick Williams, el Campeón NXT. No cabe duda de que en la «Impact Zone» hay muchos luchadores que lo harían de maravilla en la marca de la WWE.

¿Qué cruces te gustaría vere entre las dos compañías?