¿Por qué Gabe Kidd ayudó a los Death Riders?

AEW vendió que en el estelar de Dynamite de la semana pasada veríamos un combate con un resultado limpio y rotundo, pues Jon Moxley defendería el magno cetro de la promotora ante Samoa Joe dentro de una jaula de acero, donde las interferencias, a priori, quedaban descartadas. Pero finalmente, hubo ¿sorpresa?

En la última secuencia, luego de que se armara gresca entre los «seconds» de Moxley y los de Joe, Gabe Kidd, encapuchado, logró colar dentro de la jaula el maletín donde (presuntamente) se guarda el Campeonato Mundial AEW, permitiendo que el otrora Dean Ambrose utilizara este objeto para golpear a «The Samoan Submission Machine» y retener su estatus.

Una interferencia sorpresiva, considerando la hasta ahora nula conexión entre Kidd y los Death Riders, que seguramente respondió a la extraña ausencia de las pantallas de Jack Perry, único miembro de The Elite no implicado en la historia, quien lleva sin competir desde Wrestle Dynasty.

GABE KIDD HELPS JON MOXLEY RETAIN THE AEW CHAMPIONSHIP!#AEWDynamite pic.twitter.com/4o7bncq0CC — Fightful Wrestling (@Fightful) May 15, 2025

► Gabe Kidd evita «spoilers»

Esta semana, antes del nuevo episodio de Dynamite (el último previo a Double or Nothing), Gabe Kidd concedió una entrevista a Denise Salcedo, y la periodista no pudo evitar preguntarle por su intervención en Beach Break como aparente nuevo aliado de los Death Riders, cuando parece incluso que unirá fuerzas con ellos para ir contra Samoa Joe y Cía en Double or Nothing bajo modalidad «Anarchy In The Arena». Y Kidd se hizo el interesante.

«No tienes que preocuparte de eso. Tú sabes, está frente a ti. Si quieres preguntar estas cosas y quieres saber qué pasa por mi mente, lo tienes frente a ti. Está frente a ti. Está muy claro, es muy fácil de ver. Así que no voy a responderte. Puedes sumar dos más dos. Es un plan muy calculado el que se está armando. Así que acomódate, porque ya sabrás lo que va a ocurrir. Lo sabrás. «Tenemos una mentalidad muy parecida. Es todo lo que tengo que decir. Tenemos una mentalidad muy parecida en cuanto a nuestras metas. En nuestras metas, en nuestras violentas metas, somos muy parecidos. Es lo que tengo que decir».