¿Por qué estuvo Jimmy Uso ausente de WWE RAW?

Uno de los combates que se dieron en el reciente Monday Night Raw fue el que definiría a los retadores número uno a los Campeonatos Mundiales de Parejas. The New Day, Alpha Academy, Los Americanos y American Made lucharon por la siguiente oportunidad por el título contra The Usos, quienes estuvieron muy pendientes de la situación debido a que Jey Uso hizo su aparición en la escena y estuvo en la mesa de comentaristas; sin embargo, su hermano Jimmy no estuvo presente en el programa.

► Jimmy Uso se ausentó por razones personales

La ausencia de Jimmy Uso del reciente Monday Night RAW se abordó brevemente durante el programa de esta semana, cuando Michael Cole reveló en los comentarios que Jimmy no estaba en el recinto por «razones personales». Esto dejó a Jey Uso representando a los campeones de parejas por su cuenta, e incluso intervino durante el combate cuando le propinó una patada a Grayson Waller, quien estaba en ringside apoyando e interfiriendo en favor de The New Day.

Es interesante que se mencionaran razones personales como motivo de la ausencia de Jimmy Uso, misma que podría haberse atribuido la existencia de mucha nieve en el lugar, que potencialmente hubiera impedido su llegada, o incluso alguna situación relacionada con su esposa Naomi, quien actualmente se encuentra embarazada; sin embargo, no dieron mayores explicaciones en torno a la ausencia de «Big Jim».

Habrá que ver cuánto tarda Jimmy Uso en regresar a la televisión de la WWE, pero ya tiene nuevos retadores en Alpha Academy y tendrá que defender junto a su hermano Jey los títulos.