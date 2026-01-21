¿Por qué están ausentes Rusev y The Street Profits?

Rusev está actualmente en su segunda etapa dentro de la WWE, con el búlgaro iniciando bastante fuerte superando rivalidades como contra Otis y Sheamus. Sin embargo, su último combate televisado fue en la edición del 6 de diciembre de «WWE Main Event», donde derrotó a Otis de Alpha Academy, y antes de eso, «The Bulgarian Brute» se enfrentó a Jey Uso en los cuartos de final del torneo «The Last Time Is Now», perdiendo el combate.

Por otro lado, tenemos a The Street Profits, quienes estaban en la órbita del Campeonato de Parejas WWE ,siendo incluso campeones por unos meses el año pasado, pero también llevan meses sin aparecer en las pantallas. Precisamente, la última vez que lucharon fue en el episodio del 1 de noviembre de «Main Event», donde derrotaron a Ángel y Berto de Los Garza en una competencia por equipos.

► No hay planes creativos para Rusev ni para Street Profits

Durante semanas, los fans de la WWE han cuestionado el paradero del excampeón de los Estados Unidos, Rusev, al igual que la de Montez Ford y Angelo Dawkins, miembros de The Street Profits. Sin embargo, gracias a un nuevo informe de PWI Elite, finalmente se ha podido conocer el motivo que hay detrás de aquello.

«La ausencia de Rusev y The Street Profits (Ford y Dawkins) en la televisión de la WWE se debe a una decisión interna de no desperdiciarlos en la parte creativa. Por lo tanto, Rusev y The Street Profits no participan actualmente en ninguna historia, supuestamente para mantenerlos «frescos» para cuando la WWE les contacte con nuevos programas de televisión.»

En las últimas semanas, Rusev, Ford y Dawkins han aparecido en material promocional del Royal Rumble 2026, que se celebrará desde Arabia Saudita el 31 de enero, lo cual podría ser una fecha ideal para su regresro; no obstante, se desconoce si allí se producirá sus regresos a la televisión.