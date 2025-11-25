¿Por qué Eric Bischoff ya no respeta a Tony Khan?

El ex-mandamás creativo de WCW y ex-Gerente General en WWE Eric Bischoff ha perdido el respeto que le tenía a Tony Khan, fundador y presidente de AEW. ¿Por qué? Él mismo lo explica en Action.

► Bischoff sobre Khan

“A Tony le gusta compararse conmigo y con WCW, pero aún no ha llegado a la parte en la que realmente cambia la industria o derrota a su competencia en una guerra de ratings cara a cara. A Tony le gusta trazar muchos paralelismos entre él, WCW o Eric Bischoff, pero realmente no son apropiados.

«Y la verdadera razón por la que he sido tan vocal sobre Tony y AEW —y Tony lo sabe, he hablado de esto— es que Tony salió en televisión nacional y, en mi opinión, fue muy irrespetuoso con Ted Turner. El tipo cuyo nombre sigue en la puerta de Turner Broadcasting, donde Tony emite su programa. Y Tony hizo un comentario ridículo en el sentido de: ‘si Ted Turner supiera un 1% sobre lucha libre profesional de lo que sé yo, WCW aún existiría’.”

“Fue una cosa tan increíblemente estúpida de decir que hizo que perdiera el respeto por Tony. También me indicó que Tony realmente no entiende el negocio en el que está. Tony tiene el beneficio de tener un par de miles de millones de dólares detrás de él.

«Realmente no necesita preocuparse por el rendimiento desde una perspectiva de ingresos, porque en realidad no tiene que rendir cuentas a nadie. Está gastando su propio dinero. Y tiene mucho para gastar. Él mismo lo reconoce: este es su hobby. Algunas personas juegan al golf; otras tienen compañías de lucha libre. Pero ser irrespetuoso con alguien como Ted Turner mientras tienes un programa en su cadena, para mí, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre Tony.”

¿Quieres hablar más de AEW?