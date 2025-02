¿Por qué el Universo WWE odia a Charlotte Flair?

Los fans de WWE no recibieron precisamente con los brazos abiertos a Charlotte Flair después de tanto tiempo de ausencia. No festejaron tanto su victoria en el Royal Rumble 2025 y la abuchearon directamente en Raw cuando intentaba realizar una emotiva promo acerca de lo mucho que los extrañaba y los difíciles momentos que tuvo que atravesar durante su lesión. Pero, ¿por qué todo esto? No vamos a irnos tan atrás a abordar otras épocas de odio hacia «The Queen» ni a hablar de ello de una manera general en su carrera porque tampoco ha sido así, aunque todo el camino que ha transcurrido hasta ahora influye en las reacciones que provoca en el presente.

► ¿Por qué tanto odio?

¿Y cómo responde a esta cuestión? Esperando que nuestros lectores nos compartan sus propias sensaciones, echamos un vistazo a las respuestas de los fans en Reddit a un usuario, glasercorey, que plantea: «Acabo de empezar a ver Raw de nuevo después de una pausa muy, muy larga, y me pregunto, ¿por qué todos la odian? Quiero decir, ya no me gusta porque parece tener muy poca carisma en comparación con su padre. Pero, ¿ustedes sienten lo mismo o la gente no la quiere por otras razones?«.

► «No puedo hablar por todos, pero siento que es porque ganó el Rumble y ha sido metida a la fuerza en la escena titular una vez más. La gente está harta de que le den logro tras logro en bandeja de plata y de que siempre domine la escena por el título. Su personaje (ya de por sí unidimensional) no ha evolucionado en 10 años. ‘Soy Charlotte Flair y soy mejor que tú’ se vuelve aburrido después de una década, especialmente cuando la empresa sigue forzándola en posiciones destacadas a costa de luchadoras más populares.»

► «No vende nada. 14 reinados en unos 7 años. Habilidad en el ring sobrevalorada. Ni siquiera sabe cómo hacer que alguien luzca bien en una promo.»

► «Básicamente es por cómo la han manejado. Charlotte en sí es una luchadora de buena a excelente, pero la han sobreexpuesto demasiadas veces, y la gente la culpa por eso. Se puede debatir qué tan buena es, pero la empresa la impulsa como si fuera un 10/10, y simplemente no lo es. Además, nunca han sabido manejarla bien como babyface. Creo que esta vez incluso estaban inclinándose hacia esa percepción.»

► «La WWE ha tenido un auge de popularidad últimamente. Y desde esa explosión, Flair no ha estado presente. Hay muchos nuevos ojos en WWE que no la estaban viendo hace un par de años. ¿Y qué se preguntaban todos en el Royal Rumble? ‘¿Quién demonios es esta mujer que está destruyendo sin esfuerzo a todos mis favoritos?’»

► «Soy un gran fan de Charlotte Flair y siempre lo he sido. No estoy 100% seguro de por qué tantos fans la resienten. Siempre he sentido que, en parte, es porque los fanáticos hombres del wrestling no soportan que se impulse a una luchadora que no es su favorita, y Charlotte prácticamente siempre está en el centro de atención.»

► «El hecho de que siempre la traten como más importante que toda la división femenina y su trato especial es algo que me apaga por completo. Es una de las razones por las que no veo WWE. No quiero verla en mi pantalla. Hay muchas mujeres más talentosas en el roster, y aun así Charlotte siempre tiene que ser el foco y estar en la escena del título. ¿En serio?»

► «Algunas personas han fantaseado con que ella ha estado haciendo política para ganar campeonatos a costa de otras luchadoras o que todo se lo dan solo porque es una ‘nepobaby’. La verdad es que la mayoría de las luchadoras la adoran y, de hecho, es una de las mejores del mundo. Dicho esto, es una heel natural. No sé si la abuchearon el lunes porque no quieren verla como babyface o si tenía ‘go away heat’. Lo último me parecería una tontería, en mi opinión.»

► «Porque siempre es lo mismo con ella, siempre está en la escena titular, le dan todo en bandeja de plata y su personaje ha sido el mismo durante la última década sin evolución (una versión femenina de Ric LOLwins). Además, nunca enfrenta adversidad porque, gane o pierda, la gente sabe que siempre estará bien en la misma posición, lo que la hace poco identificable. Han pasado 10 años y puedes contar con una mano cuántas veces ha estado fuera de la escena principal de la división, mientras que otras mujeres top como Becky, Bayley, Asuka, Alexa, Bianca y Sasha han pasado largos períodos fuera del panorama titular. Solo mira el 2023 de Becky, no tuvo ni una lucha por el título mundial. Si Becky pudo hacer eso, ¿por qué Charlotte no? Es muy revelador que Charlotte haya estado fuera un año y aun así la gente ya esté cansada de ella. En cuanto ganó, la gente recordó por qué no la soporta, y WWE sigue sin entender que el público quiere que haga algo más que aparecer y ganar. Una larga carrera en la división de parejas le beneficiaría muchísimo.»

¿Estás de acuerdo con alguno de estos comentarios?