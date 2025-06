¿Por qué el Título Internacional de TNA es azul?

Durante el evento Unbreakable 2025, Steve Maclin venció a AJ Francis y Eric Young para convertirse en el primer Campeón Internacional de la historia de TNA. Desde entonces, el exCampeón Mundial ha realizado varias defensas, destacando la del propio Young en Rebellion y la de Mance Warner en Against All Odds.

En espera de ver cómo sigue el reinado de Maclin, descubrimos por qué la correa del título es azul. Podría pensarse que es un detalle sin importancia, que la empresa eligió ese color solo por distinguir el cinturón no solo de los demás que tienen sino de otras compañías. Sin embargo, atendamos a las palabres del campeón:

«Hay mucho significado detrás del título cuando le ponen pensamiento. Obviamente, siendo un Campeonato Internacional, están representados todos los países que aparecen en él, pero además el color azul está pensado para representar el océano . Así que eso conecta todos esos países alrededor del mundo. No me disgusta. El azul realmente resalta el color de mis ojos. Así que combina bien, y es diferente.»

En la misma entrevista, anima a Eddie Edwards a desafiarlo:

«Con Rhode Island recién anunciado y no muy lejos de Boston, me encantaría que Eddie Edwards diera un paso adelante y me retara por el Campeonato Internacional. Es un enfrentamiento que he estado esperando. Sé que tuvimos que enfrentarnos en un Triple Amenaza con él y Ace Austin en el pay-per-view Unbreakable. Pero tener un uno a uno con Eddie y tener ese lujo de un poco de tiempo en el ring con el título en juego es algo que me encantaría hacer.»