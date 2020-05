Como vimos en el episodio de Monday Night Raw del pasado lunes, la Campeona Raw, Becky Lynch renunció al título debido a su embarazo, entregando el cinturón a la ganadora de Money in the Bank, Asuka. La reacción de la japonesa no se hizo esperar, y abrazo a Lynch. Ese abrazo significó una nueva etapa para la oriental, pues había sido una villana por un largo tiempo.

► ¿Por qué el cambio de bando de Asuka?

Si vemos lo sucedido tras bambalinas con Lynch, podemos darnos cuenta que solo luchadores técnicos la felicitaron por su embarazo, dentro de estos se encontraba Kairi Sane, lo cual indicaría que ella también dejará el camino de la maldad.

Y la razón es porque Raw, tras la salida de Becky Lynch, necesita luchadoras que sean consentidas de los fans. Esto hizo esencial el cambio de Asuka, como lo informa Wrestling News:

“Me dijeron que el cambio de Asuka y Sane no era algo en los planes, pero era necesario porque ahora quieren una campeona que sea consentida de los fans ante rivales como Shayna Baszler y Nia Jax, que están formadas para luchar por el título en el próximo meses".

Tanto Baszler como Jax quieren ganar el cinturón, y tienen tantas posibilidades que muchos consideran a Asuka como campeona de transición. Baszler crecería enormemente si se corona venciendo a Asuka, y una posterior rivalidad entre Baszler y Jax podría durar meses. Las dos estarían posicionadas como amenazas ante un eventual regreso de Becky Lynch.