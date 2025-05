NXT UK, el inquietante espejo de AAA

Una semana atrás, poco después de conocerse la venta de AAA a WWE, Dorian Roldán, director general de la promotora mexicana, argumentaba que tal transacción se había dado como consecuencia de las dificultades padecidas por «la Caravana Estelar» en los últimos años para agenciarse patrocinadores.

Y seguidamente, quiso tranquilizar a los aficionados temerosos de que AAA acabe perdiendo su identidad cultural. Como también hizo durante su intervención en el programa Noche de Negocios de Telefórmula, donde abrió cierto melón discursivo tras ser preguntado por si AAA conservaría su nombre.

Que Salvador Lutteroth Lomelí reivindicara días atrás al CMLL como «bastión de la lucha libre mexicana» resulta sumamente simbólico. Con la compra de AAA se cierne una sombra sobre esta escena ante la que muchos ya ponen sus barbas a remojar, pues la verdadera preocupación no está ya en esa pérdida de identidad, sino en la propia existencia de alternativas.

Según se reportó, AAA ya ha comenzado a dar directrices a sus talentos habituales en pos de adaptar el producto al filtro yanqui. Pero más allá de inútiles chovinismos, considerando que AAA siempre intentó ser una empresa rupturista con las tradiciones y que sus shows en los últimos años no aguantaban un visionado en sobriedad (por ende, tal vez la injerencia de WWE en el apartado creativo le haga un favor), el foco debería ponerse sobre el resto del pancracio azteca. Todo movimiento expansionista de WWE hoy día guarda un objetivo predatorio: acabar con la competencia.

Ciertamente, el arraigo de la lucha en México resulta mucho mayor que en UK, territorio donde además no existen promotoras de la solera de AAA y el CMLL. Pero, ¿de verdad esto será suficiente si WWE consigue consumar sus intenciones? ¿Será suficiente esa afición si AAA atrae con todo el capital de WWE a las principales figuras del CMLL y las ata en corto, desarmando no sólo al Consejo, sino a casas como The Crash, Zona 23 o DTU? Ernesto Ocampo ya puso sobre la mesa tan descorazonador escenario en reciente edición del podcast de SUPERLUCHAS.

Por fortuna, NXT UK no destruyó la escena británica (cabe aclarar que, al contrario de lo expuesto por Dorian Roldán, ninguna promotora allí fue adquirida) como consecuencia del coronavirus y del movimiento #SpeakingOut, y dos años atrás RevPro batió su récord de asistencia con su show de aniversario, marcando un nuevo «boom» en la lucha del archipiélago. Sin embargo, WWE busca revancha y más pronto o más tarde lanzará NXT Europe, que seguramente muestre unas directrices similares a las de WWE ID en la escena estadounidense.

En definitiva, el gran bloque opositor a WWE que hoy día conforman AEW/ROH, CMLL, NJPW, Stardom y RevPro será clave, y aquí no hablamos ya de tribalismos: hablamos de estar en el lado correcto de la historia.

🇲🇽 MEXICO CITY — get ready!



For the first time ever, AEW is coming to Mexico City, partnering with @CMLL_OFICIAL, to bring #AEWGrandSlamMexico to the historic Arena México in Mexico City on Wednesday, June 18.



Tickets are ON SALE NOW!

🎟️ https://t.co/DWmisflFoP pic.twitter.com/SZ5vNXstBR