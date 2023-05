¿Por qué Demetrious Johnson considera retirarse?

Podría decirse que Demetrious Johnson es el nombre más importante de ONE Championship, tiene un título y cree que todavía está en su mejor momento físico.

Pero la leyenda viviente está considerando alejarse del deporte. Johnson (25-4-1), el campeón de peso mosca de ONE y uno de los campeones más dominantes en la historia de UFC, está considerando retirarse.

El peleador de 36 años retuvo su cinturón el viernes pasado cuando venció a Adriano Moraes (20-5) en su trilogía en el evento principal de ONE Fight Night 10 en Colorado. Esa noche, “Mighty Mouse” le hizo saber a la multitud que podría haber sido lo último de él.

“Se basa en el negocio. Como competidor, quiero seguir peleando hasta que se me caigan las ruedas. Pero esa naturaleza competitiva puede meterte en problemas. Puedes quedarte demasiado tiempo y sufrir daños realmente graves. Así que simplemente no lo sé. Estoy aquí pensando. Todavía no he pensado en eso”.

Johnson aún tiene que tomar una decisión y tampoco tiene prisa por hacerlo. Dijo que recientemente habló con Georges St-Pierre y Urijah Faber para buscar consejos sobre el retiro.

Johnson dijo que hay muchos factores que están contribuyendo a sus dudas, pero no sentirse lo mejor posible o no jugar para luchar contra la élite en ONE Championship no es uno de ellos.

“Oh, sí, (todavía estoy en mi mejor momento). Creo que lo mejor es sabio, se basa en la mentalidad, tu (juego) mental, tu coeficiente intelectual de lucha y tu cuerpo. Hasta ahora, mi cuerpo se siente bien”.

En este momento de su vida, pelear consume mucho tiempo y Johnson no está seguro de si vale la pena. Esa es una gran razón por la cual su carrera en MMA puede llegar a su fin.

“Es un poco de todo. ¿Cuánto más tiene que hacer un atleta? ¿Quiero empezar a centrarme en otras cosas? Porque cuando te preparas para estas peleas, me doy de ocho a 12 semanas.

“Este campo de entrenamiento fue muy largo y la gente no se da cuenta de eso. Estuve en Arizona en febrero entrenando con Henry Cejudo y su equipo, algo así como antes del campamento. Me gusta llamarlo el pre-campamento al campamento. Estuve allí, regresé a casa y luego hice a fines de febrero casi todo el camino hasta fines de abril (en Washington), y luego fui a Colorado e hice (la pelea). Así que esa es una gran parte que estoy quitando de otras actividades con mi familia o negocios u otras cosas que puedo hacer fuera de las peleas. Es mucho.

“Dicho esto, si quiero concentrarme en hacer otra cosa y tener éxito, necesito poder usar la misma energía que uso en mis campamentos para tener éxito en otras empresas en mi vida”.

El dinero también es un factor. Después de todo, es una pelea de premios. Johnson dijo que un salario más alto lo ayudaría a mantenerse. Pero incluso entonces, podría no ser suficiente.

“Incluso entonces, todavía tengo que decidir. El dinero habla, pero después de eso tengo que sentarme y decir, ‘Bueno, ¿quiero hacer otro campo de entrenamiento?’ ¿Cómo se siente mi entrenador? ‘¿Quieres hacer otro campo de entrenamiento?’ No depende solo de mí. Para que yo tenga éxito, se necesita un pueblo”.