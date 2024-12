¿Por qué Daniel Cormier elige a Kayla Harrison como peleadora del año?

Daniel Cormier quedó impresionado con el impacto que tuvo Kayla Harrison al unirse al elenco de UFC. Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC), quien firmó con UFC a principios de este año, tuvo un récord de 2-0 en 2024 con victorias sobre la ex campeona Holly Holm en UFC 300 y la principal contendiente Ketlen Vieira en UFC 307 .

Harrison no solo debutó en el octágono, sino que debutó en una nueva categoría de peso, llegando a 135 libras dos veces, a pesar de que admitió que tuvo dificultades para adelgazar . Es por eso que Cormier eligió a la judoka dos veces medallista de oro olímpica como su luchadora femenina del año.

“Digo Kayla Harrison porque venció a Holly Holm y luego venció a Ketlen Vieira, que fue una de las mejores mujeres que hemos visto en esta división en mucho tiempo, tal vez en la lista corta de personas que podrían pelear por el cinturón a continuación. Pensé que llegar a una organización con expectativas, con muchos elogios, con mucha presión y luego entregar como lo hizo es muy importante.

“Es muy bueno que Kayla Harrison haya podido hacer eso, pero no solo eso, sino ganarse una oportunidad de campeonato. Es una pelea tremenda. Ella es una peleadora tremenda. Ha superado todo, pero ¿qué más podemos esperar? Es campeona olímpica dos veces. No hay nivel de presión que pueda afectar a Kayla Harrison. Ella ha demostrado que puede competir si no puede conseguir derribos y ser físicamente dominante. Ha demostrado que tiene una mentalidad de campeonato”.

El coanfitrión de Cormier, Chael Sonnen, también eligió a Harrison como su luchadora del año. Cormier mencionó a la campeona de peso paja de la UFC, Zhang Weili, pero reconoció que pelear una vez este año no es suficiente.

Sorprendentemente, ni Cormier ni Sonnen mencionaron a Dakota Ditcheva, quien tuvo un récord de 4-0 en camino a ganar el torneo de peso mosca de la PFL de 1 millón. Ditcheva ganó el premio a la Peleadora Femenina del Año 2024 de MMA Junkie .