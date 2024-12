¿Por qué Curtis Axel dejó de ser productor en WWE?

Curtis Axel fue recontratado por WWE en calidad de productor en 2022, luego de su despido dos años antes. Sin embargo, solo unos meses después se confirmó su salida:

«Nos han contado que la compañía también implantó algunos recortes de presupuesto, así que a Curtis Axel y Ariya Daivari, que habían estado trabajando de prueba como productores, ya no los traen, lo que hizo que la noche fuese más dura si cabe desde el punto de vista de producción. Hubo más presión para que se contrataran a más productores justo después de WrestleMania debido a la demencial carga de trabajo y de tiempo que la compañía esperaba de los productores. Es lo que condujo a las pruebas. Ahora, con los recortes, las pruebas se han dejado de hacer (al menos a corto plazo), así que los productores vuelven a, lo que fue descrito a PWInsider esta noche, estar ‘extremadamente excedidos de trabajo’».

► La explicación de Curtis Axel

En 2024, hablando en Monte & The Pharaoh, el ex-luchador recordaba aquella breve etapa (el hijo de Mr. Perfect no ha vuelto a luchar desde 2020):

«Yo todavía veo WWE. Amigo, fui productor allí. [Le preguntaron cómo pasó eso] Porque tienes una mentalidad que controla y conoce la lucha libre. Así es como lo logras. Un par de personas hicieron que sucediera. Cuando hice eso, fue interesante. Creo que me trajeron… Jason Jordan, el productor principal«. Luego se le preguntó por qué estuvo solo tres meses y por qué se fue. Señaló que su salida ocurrió cuando Vince McMahon estaba siendo investigado por un acuerdo de dinero secreto con una exempleada con la que supuestamente tuvo una aventura: «No, no me fui [por eso]. Las acusaciones contra Vince y Johnny [Laurinaitis]. Así que en ese momento era solo a medio tiempo. Entonces dijeron, ‘Oye, no podemos costear… solo quédate en casa’ y nunca más me volvieron a llamar».